SCANDALが、5月27日にリリースするニューアルバム『ECHO』の詳細を発表した。

初回限定盤A付属のBlu-rayに収録される「SCANDAL 19th Anniversary Live “真夏のキラーチューン祭り”」は結成19周年記念日に行った大阪・なんばHatchでのライブをアンコールまで余すことなく、全14曲収録。

初回限定盤B付属の雑誌「“her” Magazine Vol.5」は、シングル『マスターピース／まばたき』、アルバム『Kiss from the darkness』、『MIRROR』、『LUMINOUS』』の初回限定盤にも付属され人気を博した雑誌の最新号だ。ここでしか見ることができないメンバー撮り下ろし写真やアルバム全曲インタビュー、各メンバー個別インタビューなど、全68ページにパワーアップした盛りだくさんの内容となっている。

完全生産限定盤のGOODSには、ECHO TUMBLERと冠した500mlの普段使いも可能なタンブラーと撮り下ろし写真で構成された4カットフォトが収録。さらに、Blu-rayに収録される「SCANDAL DOCUMENTARY “her” Diary 2025-2026 SPECIAL EDITION」は2025年〜2026年のSCANDALのライブ活動や本作のアルバム制作に密着した、約70分の大ボリューム映像となっている。併せて、予告ティザーも公開となった。

https://youtu.be/O-NwnRip76g

さらに、初回限定盤A付属のBlu-rayにも収録される「SCANDAL 19th Anniversary Live “真夏のキラーチューン祭り”」から、「A.M.D.K.J.」のライブ映像も公開されたので、あわせてチェックしていただきたい。

https://youtu.be/1T8HrCgtW0g

◾️アルバム『ECHO』

2026年5月27日（水）リリース

特設サイト：https://www.her-label.com/ECHO/ ▼収録曲

01.Girl is Ghost

[作詞・作曲：田中秀典 / 編曲：野間康介]

02.Hurt beat

[作詞：クボタカイ / 作曲：クボタカイ,Beard / 編曲：Beard]

03.Dress to kill

[作詞・作曲・編曲：シライシ紗トリ]

04.Strawberry

[作詞・作曲：田中秀典, 千佐真里奈 / 編曲：野間康介]

05.Blue bus

[作詞・作曲：田鹿ゆういち / 編曲：川口圭太]

06.Heaven

[作詞：RINA / 作曲・編曲：川口圭太]

07.クラクラシック

[作詞・作曲：クボタカイ / 編曲：Taro Ishida]

08.SPOTLIGHT

[作詞・作曲・編曲：大久保友裕]

09.Stay Holy

[作詞：TOMOMI / 作曲・編曲：川口圭太] ・完全生産限定盤：CD+Blu-ray+GOODS VIZL-2526 ￥12,100（税込）

Blu-ray：SCANDAL DOCUMENTARY “her” Diary 2025-2026 SPECIAL EDITION

GOODS：ECHO TUMBLER(500ml)＋4カットフォト（5枚セット） ・初回限定盤A：CD+Blu-ray VIZL-2524 ￥7,700（税込）

Blu-ray：SCANDAL 19th Anniversary Live “真夏のキラーチューン祭り”

1.A.M.D.K.J.

2.星の降る夜に

3.Rock’n Roll

4.お願いナビゲーション

5.LOVE SURVIVE

6.STANDARD

7.恋のゲシュタルト崩壊

8.マボロシナイト

9.Flashback No.5

10.Rainy

11.テイクミーアウト

12.瞬間センチメンタル

EN1.8月

EN2.太陽スキャンダラス ・初回限定盤B：CD+雑誌 VIZL-2525 ￥5,720（税込）

雑誌：”her” Magazine Vol.5 ・通常盤：CD VICL-66148 ￥3,300（税込） ※完全生産限定盤は数量限定となり、無くなり次第終了ですので、お早めにご予約ください。 ＜FC予約特典＞

SCANDALファンクラブ「SCANDAL MANIA」ご入会の方で、VICTOR ONLINE STOREで、5月27日発売のニューアルバム『ECHO』の完全生産限定盤/初回限定盤A/初回限定盤B/通常盤のいずれかをご予約・ご購入いただいた方に先着でオリジナルクリアトレカ(ソロ絵柄4種)をプレゼント。

※ソロ絵柄全4種となり、ご希望のメンバーのソロ絵柄を先着プレゼントいたします。特典は無くなり次第終了ですので、お早めにご予約ください。

※VICTOR ONLINE STOREの特典付き商品のカートより、ご希望のメンバーを選んでご購入ください。

※特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をお買い求め下さい。 ＜チェーン別オリジナル特典＞

Amazon.co.jp メガジャケ

楽天ブックス アクリルキーホルダー(ランダム4種)

セブンネットショッピング ミニアクリルスタンド(ランダム4種)

TOWER RECORDS オリジナルトレカ(HARUNA)

HMV オリジナルトレカ(RINA)

VICTOR ONLINE STORE オリジナルトレカ(MAMI)

SCANDAL応援店（TSUTAYA RECORDS 全国各店、WonderGOO/新星堂（一部店舗を除く）/新星堂WonderGOOオンライン、Neowing、CDJapan、Joshinディスクピア（Joshin webショップ 含む））オリジナルトレカ(TOMOMI)

◾️＜SCANDAL TOUR 2026 「ECHO」＞ 2026年6月9日（火）会場：EX THEATER ROPPONGI

OPEN：18:00 / START：19:00 2026年6月10日（水）会場：EX THEATER ROPPONGI

OPEN：18:00 / START：19:00 2026年6月17日（水）会場：なんばHatch

OPEN：18:00 / START：19:00 2026年6月18日（木）会場：名古屋 ダイアモンドホール

OPEN：18:00 / START：19:00

◾️＜SCANDAL 20th Anniversary Live “Chapter 20”＞

2026年8月21日（金）会場：大阪城ホール

OPEN：18:00 / START：19:00