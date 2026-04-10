SCANDAL、ニューアルバム『ECHO』詳細解禁＆「A.M.D.K.J.」のライブ映像公開
SCANDALが、5月27日にリリースするニューアルバム『ECHO』の詳細を発表した。
初回限定盤A付属のBlu-rayに収録される「SCANDAL 19th Anniversary Live “真夏のキラーチューン祭り”」は結成19周年記念日に行った大阪・なんばHatchでのライブをアンコールまで余すことなく、全14曲収録。
初回限定盤B付属の雑誌「“her” Magazine Vol.5」は、シングル『マスターピース／まばたき』、アルバム『Kiss from the darkness』、『MIRROR』、『LUMINOUS』』の初回限定盤にも付属され人気を博した雑誌の最新号だ。ここでしか見ることができないメンバー撮り下ろし写真やアルバム全曲インタビュー、各メンバー個別インタビューなど、全68ページにパワーアップした盛りだくさんの内容となっている。
完全生産限定盤のGOODSには、ECHO TUMBLERと冠した500mlの普段使いも可能なタンブラーと撮り下ろし写真で構成された4カットフォトが収録。さらに、Blu-rayに収録される「SCANDAL DOCUMENTARY “her” Diary 2025-2026 SPECIAL EDITION」は2025年〜2026年のSCANDALのライブ活動や本作のアルバム制作に密着した、約70分の大ボリューム映像となっている。併せて、予告ティザーも公開となった。
さらに、初回限定盤A付属のBlu-rayにも収録される「SCANDAL 19th Anniversary Live “真夏のキラーチューン祭り”」から、「A.M.D.K.J.」のライブ映像も公開されたので、あわせてチェックしていただきたい。
◾️アルバム『ECHO』
2026年5月27日（水）リリース
特設サイト：https://www.her-label.com/ECHO/
▼収録曲
01.Girl is Ghost
[作詞・作曲：田中秀典 / 編曲：野間康介]
02.Hurt beat
[作詞：クボタカイ / 作曲：クボタカイ,Beard / 編曲：Beard]
03.Dress to kill
[作詞・作曲・編曲：シライシ紗トリ]
04.Strawberry
[作詞・作曲：田中秀典, 千佐真里奈 / 編曲：野間康介]
05.Blue bus
[作詞・作曲：田鹿ゆういち / 編曲：川口圭太]
06.Heaven
[作詞：RINA / 作曲・編曲：川口圭太]
07.クラクラシック
[作詞・作曲：クボタカイ / 編曲：Taro Ishida]
08.SPOTLIGHT
[作詞・作曲・編曲：大久保友裕]
09.Stay Holy
[作詞：TOMOMI / 作曲・編曲：川口圭太]
・完全生産限定盤：CD+Blu-ray+GOODS VIZL-2526 ￥12,100（税込）
Blu-ray：SCANDAL DOCUMENTARY “her” Diary 2025-2026 SPECIAL EDITION
GOODS：ECHO TUMBLER(500ml)＋4カットフォト（5枚セット）
・初回限定盤A：CD+Blu-ray VIZL-2524 ￥7,700（税込）
Blu-ray：SCANDAL 19th Anniversary Live “真夏のキラーチューン祭り”
1.A.M.D.K.J.
2.星の降る夜に
3.Rock’n Roll
4.お願いナビゲーション
5.LOVE SURVIVE
6.STANDARD
7.恋のゲシュタルト崩壊
8.マボロシナイト
9.Flashback No.5
10.Rainy
11.テイクミーアウト
12.瞬間センチメンタル
EN1.8月
EN2.太陽スキャンダラス
・初回限定盤B：CD+雑誌 VIZL-2525 ￥5,720（税込）
雑誌：”her” Magazine Vol.5
・通常盤：CD VICL-66148 ￥3,300（税込）
※完全生産限定盤は数量限定となり、無くなり次第終了ですので、お早めにご予約ください。
＜FC予約特典＞
SCANDALファンクラブ「SCANDAL MANIA」ご入会の方で、VICTOR ONLINE STOREで、5月27日発売のニューアルバム『ECHO』の完全生産限定盤/初回限定盤A/初回限定盤B/通常盤のいずれかをご予約・ご購入いただいた方に先着でオリジナルクリアトレカ(ソロ絵柄4種)をプレゼント。
※ソロ絵柄全4種となり、ご希望のメンバーのソロ絵柄を先着プレゼントいたします。特典は無くなり次第終了ですので、お早めにご予約ください。
※VICTOR ONLINE STOREの特典付き商品のカートより、ご希望のメンバーを選んでご購入ください。
※特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をお買い求め下さい。
＜チェーン別オリジナル特典＞
Amazon.co.jp メガジャケ
楽天ブックス アクリルキーホルダー(ランダム4種)
セブンネットショッピング ミニアクリルスタンド(ランダム4種)
TOWER RECORDS オリジナルトレカ(HARUNA)
HMV オリジナルトレカ(RINA)
VICTOR ONLINE STORE オリジナルトレカ(MAMI)
SCANDAL応援店（TSUTAYA RECORDS 全国各店、WonderGOO/新星堂（一部店舗を除く）/新星堂WonderGOOオンライン、Neowing、CDJapan、Joshinディスクピア（Joshin webショップ 含む））オリジナルトレカ(TOMOMI)
◾️＜SCANDAL TOUR 2026 「ECHO」＞
2026年6月9日（火）会場：EX THEATER ROPPONGI
OPEN：18:00 / START：19:00
2026年6月10日（水）会場：EX THEATER ROPPONGI
OPEN：18:00 / START：19:00
2026年6月17日（水）会場：なんばHatch
OPEN：18:00 / START：19:00
2026年6月18日（木）会場：名古屋 ダイアモンドホール
OPEN：18:00 / START：19:00
◾️＜SCANDAL 20th Anniversary Live “Chapter 20”＞
2026年8月21日（金）会場：大阪城ホール
OPEN：18:00 / START：19:00
関連リンク
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