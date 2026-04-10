「アダムス・ファミリー」のキャラクター、ウェンズデー・アダムスが主役のNetflixドラマ「ウェンズデー」で知られる女優ジェナ・オルテガ（23）が、2018年から配信がスタートしたNetflixの人気スリラードラマシリーズ「YOU ー君がすべてー」にキャスティングされる前、女優を「やめそうだった」という。子供向けドラマ「リッチー・リッチ」や「ハーレーはド真ん中」で知られたジェナは、「YOU」シーズン2（2019年配信）でのエリー・アルヴェス役が決まる前は、演技の道から去ることを考えていたそうだ。



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キッド・カディのポッドキャスト「Big Bro」でジェナはこう話す。「他に何をするかは分からなかった。ほかの選択肢についてはこれまであまり考えたことがなくて、最近になってようやく、単なる好奇心と新しい人生経験が欲しいという気持ちから考えるようになった」「でもティーンエイジャーのころは、子供向け番組に出ていて、その後のことは分からなかった。私のことを知らないキャスティングディレクターとかに会って、自分の力を証明する必要があった」「だから、やめる良いタイミングだと感じたの。高校も始まるところだったし、『楽しかった』みたいな感じでね」



そんな時に「YOU」の出演が決まったそうで、「現場に行ったら、すごく楽しくて、最高の時間を過ごした。だから、『これをやめるなんてありえない』って思ったの」と語った。「YOU―君がすべて―」はジョー・ゴールドバーグ（ベン・バッジリー）によるストーカー的な執着、恋人、犠牲者などを描いたスリラー。全5シーズンが配信された。



その後、ジェナは「スクリーム6」（日本未公開）、「ビートルジュース ビートルジュース」（2024年）などの映画のほか、Netflixのドラマ「ウェンズデー」でも大ヒットを飛ばしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）