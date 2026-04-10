この春、富山から宝塚の舞台を目指す一人の少女が、夢に向かって羽ばたきます。

県内から17年ぶりの宝塚音楽学校への入学です。憧れの先生のもと、狭き門を突破しました。



音楽に合わせて、しなやかに舞う少女。この春、宝塚音楽学校に入学する小矢部市の森田苺さん（15）です。

全国から志願者が集う狭き門として知られますが、ことしは422人が受験し、合格したのはわずか40人。倍率およそ10倍という難関を乗り越えて、夢の「タカラジェンヌ」への第一歩を踏み出しました。





▽森田さん「私が本当に合格できたんだっていう心からうれしい。まだ夢見たような気持ちで、ここから頑張るぞっていう気持ちです」踊ることが大好きだと話す森田さん。2歳の頃からバレエを習い始めましたが、その時の夢は「蝶」でした。▽森田さん「小さい頃は蝶々になるのが夢で、バレエを始めたのも蝶々になりたいと思って、本当に踊ることが楽しくて、毎日レッスンを休まずに通っていました」「タカラジェンヌになりたい」森田さんがそう強く思うようになったのは小学5年生の頃でした。このスクールに通い始めたのがきっかけです。森田さんを指導する夢羽美友さんは、その才能をいち早く感じ取っていました。▽夢羽さん「いちごちゃんは本当にもともとオーラがあって、原石のような子だったので」「本人もすごい努力家なので」宝塚歌劇団・月組で娘役として活躍した、元タカラジェンヌの夢羽さん。退団後はふるさと富山に戻り、2017年に「夢羽美友ミュージカルスクール」を立ち上げました。▽夢羽さん「もともとこのスクールを始めた時に、いつか私が指導した子から宝塚歌劇に入ってくれる子がいたらいいなと頭の片隅では思っていたんですけど、まさか現実になるとは思っておらず、もう本当に本当に心の底からうれしいです」去年の夏から森田さんは本格的にタカラジェンヌを目指し、歌やダンスに打ち込んできました。週に4回レッスンに通い、授業が終わったあとも2時間以上、夢羽さんと練習を重ねました。▽森田さん「毎レッスンごとに目標を作って、毎回自分を更新していけるように取り組んでいました。この宝塚受験を決意してから、その表現力や華やかさの部分をたくさん研究してきました」森田さんにとって夢羽さんは、先生でありながら、宝塚の舞台の上で羽ばたいた憧れの先輩です。▽森田さん「宝塚を退団した後も輝きを放ってらっしゃる姿にすごい強い憧れを抱いてて、夢羽先生みたいになりたいなってすごく思います」▽夢羽さん「私をぜひ超えてください」夢羽さんの後に続く森田さんも、スクールに通う後輩にとっては身近なお姉さん、そして、憧れの存在です。▽スクールの後輩「これからも憧れの先輩として輝き続けてください」「いちごちゃんの姿を見守って私たちも頑張りたいと思います」「いちご先輩が離れるのが悲しいけど頑張ってください」タカラジェンヌへ、夢の扉を開いた森田さん。幼い頃、好きだった蝶のように、いま、大きく羽ばたこうとしています。▽森田さん「これからもっと上手になりたいので、さらに磨いていって」「大好きな富山県の皆様に愛されるような素敵な娘役さんになれるように頑張る」宝塚音楽学校の入学式は今月18日で、森田さんはあす、富山を出発します。2年かけて声楽やダンスなどを学んだあと、タカラジェンヌとしてデビューします。夢に向かって羽ばたく森田苺さんの活躍を期待します。