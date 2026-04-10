５児ママでタレントの辻希美が８日にフジテレビ系で放送された「ホンマでっか！？ＴＶ」に夫で俳優の杉浦太陽とともに出演。４年前に建てた自宅の収納が崩壊状態にあることを明かした。

白亜の豪邸と話題になった辻夫妻の新居。収納は「コジマジックさんに監修していただいて」完璧な収納を実現した。前の家に実際にコジマジックが訪れ、収納を計算。回遊式クローゼットも作った。

しかし辻は「クローゼットがパンパンで。誰が誰の服か分かんなくなっちゃった」と苦笑。「箱とか扇風機とか仮装グッズ」が床に散乱しており、布団圧縮袋は、「圧縮したはずなのにぃ〜〜」とジッパー部分が開き、空気が入って膨らんでしまっている。この光景にコジマジックは「おいおいおいおい」とツッコミを入れながら嘆き、スタジオは爆笑となった。

辻は「シンデレラフィット」を狙い、収納棚はボックス類を「５回」ほど買い直し。扉の折れ目や扉の金具などが有効開口寸法から外せていなかったことなどが理由だそうで、コジマジックは「皆さん、（有効開口寸法ではなく）収納スペースばっかり考えるから失敗する」と指摘し、辻らはうなずいていた。