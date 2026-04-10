『ポケモン』スターミーどうした？メガシンカの激しい攻防戦！ 第134話あらすじ＆場面カット解禁
人気アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）の第134話あらすじ＆先行場面カットが公開された。
【画像】お前もメガシンカするの！？公開された『ポケモン』場面カット
17日放送の第134話は、サンゴ・オニキス・アゲートと激突するロイ・ウルト・フリードは、互いのメガシンカポケモンたちの激しい攻防が繰り広げられる中、ロイたちが見つけた勝利への鍵とは…！？
一方、リコたちはアメジオとも合流し、ラクア中心部まで到達。そこで目にしたものとは一体…！？
同作は、ラクアでの決戦から1年後を舞台に、セキエイ学園に通うリコと冒険を続けるロイ…成長した2人が再び出会い、キャプテンピカチュウとともに新たな冒険に出るストーリー。ドットや新たな仲間・ウルトとともに、大事な何かを「取り戻す」物語が展開される。
■4月17日放送の第134話「頂上決戦！メガシンカ！！」あらすじ
サンゴ・オニキス・アゲートと激突するロイ・ウルト・フリード！互いのメガシンカポケモンたちの激しい攻防が繰り広げられる中、ロイたちが見つけた勝利への鍵とは…！？一方、リコたちはアメジオとも合流し、ラクア中心部まで到達。そこで目にしたものとは一体…！？
【画像】お前もメガシンカするの！？公開された『ポケモン』場面カット
17日放送の第134話は、サンゴ・オニキス・アゲートと激突するロイ・ウルト・フリードは、互いのメガシンカポケモンたちの激しい攻防が繰り広げられる中、ロイたちが見つけた勝利への鍵とは…！？
一方、リコたちはアメジオとも合流し、ラクア中心部まで到達。そこで目にしたものとは一体…！？
■4月17日放送の第134話「頂上決戦！メガシンカ！！」あらすじ
サンゴ・オニキス・アゲートと激突するロイ・ウルト・フリード！互いのメガシンカポケモンたちの激しい攻防が繰り広げられる中、ロイたちが見つけた勝利への鍵とは…！？一方、リコたちはアメジオとも合流し、ラクア中心部まで到達。そこで目にしたものとは一体…！？
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