光文社はnoteとTALES（テイルズ）共催の日本最大級の創作コンテスト「創作大賞2026」への参加を決定。4月8日（水）より作品の募集を開始し、光文社は、「#ミステリー小説部門」「#ホラー小説部門」「#恋愛小説部門」「#お仕事小説部門」の選考に携わる。

【画像】光文社が「創作大賞2026」への参加を決定

本コンテストは、これまで累計173,387作品の応募が寄せられ、32作品の書籍化や映像・舞台化、連載が実現。5回目となる今回は、34のメディアが参加し、新しい書き手の発掘と商業展開を目指す。プロ・アマチュアを問わず参加できるほか、過去に別のコンテストで投稿した作品も応募が可能。

編集部は本コンテストにあたり、「東野圭吾さんのミステリーや、加門七海さんのホラー、白川紺子さんのキャラクター文庫など、『エンタメ性』を大事にしているのが光文社の文芸です。読者層は20代～60代と幅広く獲得していますが、創作大賞ではとくに若年層の20代～40代をメインターゲットにしています。昨年は髙津ナジミさんの『毒の声～法中毒学者 家達ルイの事件簿～』を弊社のメディア賞に選出させていただきました。7月の刊行に向け、現在鋭意制作中です。読者が時間を忘れて没頭してしまうような、驚きや楽しさに満ちた、まさに『ページをめくる手が止まらない』、新人作家さんならではのサービス精神と、勢いのある小説を期待しています！」と呼びかけている。

◼️創作大賞2026の概要・スケジュール応募受付期間：4月8日（水）11:00～7月8日（水）23:59読者応援期間：4月8日（水）11:00～7月31日（金）23:59中間発表：9月上旬最終結果発表・授賞式：11月上旬

・募集部門以下募集部門のうち、光文社は「#ミステリー小説部門」「#ホラー小説部門」「#恋愛小説部門」「#お仕事小説部門」の選考に携わる。応募方法や投稿方法の規定は、部門ごとに異なる。

・賞・賞金1.大賞（各メディアにつき若干名）正賞：記念品、副賞：賞金10万円受賞作品には選出したメディアの担当者がつき、媒体への掲載や書籍化、連載化、映像化に向けた話し合いを行う。

2.note賞（若干名）正賞：記念品、副賞：賞金10万円「#オールカテゴリ部門」に応募された作品の中から、note運営事務局が選出。

3.入選（若干名）正賞：記念品、副賞：賞金1万円

4.読者賞（若干名）正賞：記念品、副賞：賞金1万円

5.レビュアー賞（若干名）賞金：1万円「#創作大賞感想」のハッシュタグをつけてnoteまたはXに投稿した方の中から選出。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）