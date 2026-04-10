小売り大手の「イズミ」は、諫早市で整備を進めていた商業施設について、計画を変更すると発表しました。

施設の開業時期は再来年春にずれ込み、規模も縮小となる見通しです。

計画の変更が発表されたのは、諫早市長野町に開業を予定していた「ゆめタウン諫早（仮称）」です。

イズミによりますと、当初の計画では地上5階建ての施設には、約200のテナントやシネマコンプレックスなどが入り、「ゆめタウン」としては、九州最大級の店舗となる見通しでした。

去年10月、イズミは人件費や建設資材費の高騰などを理由に、今年秋としていた開業時期の変更と、規模縮小を含めた計画の見直しを明らかにしていました。

変更後の計画ではスーパーマーケットのほか、複数のテナントやイベントスペース、駐車場などを備える方針で「買い物だけでなく長時間の滞在が楽しめる施設」を目指すとしています。

テナントの数も変わる見通しで、シネマコンプレックスについても「未定」としています。

この発表に対し、諫早市民の反応は…。

（市民）

「映画館のような文化的なものができると楽しみにしていたのに、もしかしたらできないのかなと思ってしまう」

（市民）

「楽しみにしていたのに、残念。長崎市内や他県まで行かないと、大きいショッピングセンターがないので、少し不便」

新たな施設のイメージ図などの詳細については、5月以降に順次発表するとしています。