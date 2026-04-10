今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年4月11日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

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人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月11日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


家族関係が不調気味。ペースを合わせる気遣いは忘れないで。

11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


不注意で手痛い思いをしそう。約束は再度確認してみて。

10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


知的な人と親しくなれそう。積極的に会話すると◎。

9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


無謀な計画を立てると失敗するかも。冒険心はひとまず抑えて堅実に。

8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


物事を律儀に考え過ぎて失敗しそう。もっと気楽でOK。

7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


クールな態度が幸運のもと。大騒ぎやはしゃぎ過ぎは避けること。

6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


スマホに幸運が潜んでいそう。疎遠だった人に連絡してみて。

5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


深呼吸で心を落ち着かせよう。物事がスムーズに進展しそう。

4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


のんびりできる日。時間を見つけて趣味を楽しむのは◎。

3位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


イベントを企画する吉日。面白いものができそうな予感。

2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


想像力が豊かに。創作活動に精を出すと収穫がありそう。

1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


おしゃれで人気運上昇。いつもより派手に装ってみて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)