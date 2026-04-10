【ひらがなクイズ】全身が毛で覆われた生き物がヒント！ 共通するひらがな2文字を考えてみよう！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、自然界で見かけるものから、日常生活での心理的な表現まで、共通の響きを持つ3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
□□し
□□り
□□たがる
ヒント：全身が毛で覆われたあの虫や、物が燃えたときに立ち上るもの、そして相手を苦手に思って避けようとする態度を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「けむ」を入れると、次のようになります。
けむし（毛虫）
けむり（煙）
けむたがる（煙たがる）
どれも正しい日本語になりますね。今回は「実在する生き物」と「物理的な現象」、そしてそこから派生した「心理的な表現」がセットになっていました。具体的な情景と抽象的な意味をセットで脳内検索する習慣をつけることで、思考の瞬発力がより一層鍛えられますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、自然界で見かけるものから、日常生活での心理的な表現まで、共通の響きを持つ3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□り
□□たがる
ヒント：全身が毛で覆われたあの虫や、物が燃えたときに立ち上るもの、そして相手を苦手に思って避けようとする態度を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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正解：けむ正解は「けむ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「けむ」を入れると、次のようになります。
けむし（毛虫）
けむり（煙）
けむたがる（煙たがる）
どれも正しい日本語になりますね。今回は「実在する生き物」と「物理的な現象」、そしてそこから派生した「心理的な表現」がセットになっていました。具体的な情景と抽象的な意味をセットで脳内検索する習慣をつけることで、思考の瞬発力がより一層鍛えられますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)