「なにこの穴ｗｗｗ」横川尚隆、鍛え上げ過ぎた肉体美を披露！ 「え、腕なのこれ？」「人間やめてるw」
ボディビルダーの横川尚隆さんは4月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。鍛え上げた肉体美が注目を集めています。
【写真】横川尚隆の人間離れした肉体
コメントでは「え、腕なのこれ？」「なにこの穴ｗｗｗ」「卵が丸ごと1個入るくらいの大きさだよ」「どうなってんのこれ」「もう人間やめてるw」「本当にナチュラルな筋肉なんですか！？」「筋肉の化け物やんけ！」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】横川尚隆の人間離れした肉体
「どうなってんのこれ」横川さんは「驚いたねぇ大胸筋て鍛えあげると落とし穴になるんだぜ」とつづり、1枚の写真を投稿。モノクロのアート写真のような1枚で、横川さんは衣服をはだけさせ筋肉ムキムキの胸と腕を披露しています。胸の一部がくぼんでおり、人間離れした肉体です。
「マジで日本で見たことない筋肉してる」2025年11月23日には「優勝しました はじめまして世界。待ってろ世界。俺が行くぞ」と、FWJ（Fitness World Japan）の「NUTRIMUSCLE PRESENTS Olympia Amateur Japan 2025」で優勝したことを報告した横川さん。この投稿に、Snow Manの佐久間大介さんは「横川くん、まじですげぇ、、、本当におめでとうございます！！！」とコメント。ファンからも「優勝おめでとう！」「マジで日本で見たことない筋肉してる」などの声が寄せられました。今後の活躍にも期待したいですね。
(文:熱帯夜)