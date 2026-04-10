歌手の近藤真彦（61）が10日、自身のインスタグラムを更新。息子用の車の候補を披露し、話題となっている。

近藤は「初心者マーク」が付けられた赤い日産のマーチの写真を投稿。「やっぱりマッチのマーチからスタートですかね（笑）」とつづった。

さらに「でもこのマーチ 40年以上も前の車を日産自動車大学校の生徒や先生がピカピカに仕上げてくれた宝物 近藤家で大切に乗らせていただきます」と説明している。

同車は、近藤がCMキャラクターを務めた1982年発売のK10型で、「マッチのマーチがあなたの街にマッチする」というキャッチコピーとともに話題となった。近藤は2024年に同車を購入。日産自動車大学校にてレストア整備を実施、トランスミッションもオートマからマニュアルに変更したお宝ものの一台だ。

この投稿前には、愛車「GT-R」に初心者マークを付けた写真を投稿し「息子に丁重にお断りされました（笑）乗ってほしかった この加速感（笑）」とつづっている。

近藤は1994年6月に結婚し、2007年10月に誕生した長男は18歳に。その長男がこのたび運転免許証を取得したのか、近藤自身の愛車の運転を勧めたとみられる。

フォロワーからは「親子で乗れて幸せ」「やっぱりマッチのマーチからよね」「凄いですね」「GT-Rもかっこいいけどこのマーチは最高のレアカーですね」「懐かしい〜」などの声が寄せられていた。