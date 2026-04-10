中東情勢の影響に医療現場から不安の声が上がっている。医師の木村知さんは「問題は、医療資材の原料、ナフサ供給への影響だ。高市首相は『半年分以上の確保がある』と安心を促すが、この発言こそが医療従事者の不安の根源だ。医薬品の製造プロセス、時間軸をわかっている人の発言とは、とうてい思えない」という――。

■「ナフサ危機を煽った人は責任を取れ」

トランプ大統領による「2週間の条件付き停戦」提示、そしてパキスタン仲裁による「即時停戦合意」の報道で、急転直下、最悪の衝突は回避されたと、市場も楽観ムード、SNSではナフサ危機を煽った人は責任を取れとの声まで上がりましたが、事態はやはり楽観視できるものではありませんでした。

交渉目前のイスラエルのレバノン攻撃によって、先行きは再び混とんとしてしまったからです。

政府は年明けまでは「日本全体としては大丈夫」とのアナウンスを繰り返しますが、歯科医院からは医療用グローブの入荷が滞りはじめているとの声が、総合化学メーカーからは錠剤・カプセル包装シートの値上げが発表されました。

政府の不安払拭目的の発信こそが、こうした現場における「目詰まり」の実感と乖離しているため、かえって不信感をつのらせる皮肉な悪循環となりつつあります。

安心したいのは誰もが同じではありますが、これから始まる物理的な供給遅延が、私たちの日常生活、とりわけ医療現場に不可避な影響をおよぼすことにも、しっかり目を向けて対策しておかねばなりません。

とくに懸念されているのが前回の記事でも取り上げたプラスチック製品をはじめとした医療資材です。

しかし医療を支えているのはこれらの物品だけではありません。直接人体に投与される医薬品も、今回の情勢悪化を受けて影響を受ける可能性もあるのです。

そもそも中東情勢の影響以前に、わが国の医薬品の供給体制はここ数年不安定をきわめていました。

医療機関を受診して、いつもの内服薬の処方を希望したところ、「いつもの薬は現在欠品なので、代替薬で処方します」と言われたことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

写真＝iStock.com／chikaphotograph ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／chikaphotograph

■「2200品目以上が供給難」という衝撃データ

先日も、大手ジェネリック医薬品メーカーから、医薬品の限定出荷および出荷停止のアナウンスが医療機関あてに発出されました。

その原因については昨今の供給不足と想定を上回る需要の増加としかされていませんので、中東情勢が直接の原因と決めつけられませんが、今後、戦争がさらに長期化すれば、医薬品の欠品にさらなる悪影響がおよぶ可能性はきわめて高くなると考えられます。

事実、2026年4月初旬の日本製薬団体連合会（日薬連）による最新データによれば、全医薬品の1割を超える2200品目以上がすでに供給難に陥っています。そこにさらなる追い打ちをかけるのが、今回の危機による原材料調達の行き詰まりなのです。

以前、私は中国との関係悪化にともなって薬剤の原薬の調達が困難となるリスクを記事で指摘しましたが、今回の中東情勢において新たに懸念される問題は、医薬品の薬剤成分の合成や製造だけが欠品の原因になるとは言えないことにあります。

それはMaterials-driven shortage、すなわち「周辺資材の調達困難による欠品」といわれる現象による医薬品の調達危機です。

■「薬そのもの」だけでは使えない

「医薬品」と聞いて多くの人が思い浮かべるのは、錠剤や注射液だろうと思います。

しかしこれらが製造され製品となって市場に流通し各医療機関に届けられるにあたっては、当然ながら、薬剤が汚染や劣化しないための包装や容器に封入されている必要があります。

「周辺資材の調達困難による欠品」とは、医薬品の主成分である薬剤自体は製造されても、それを封入する包装や容器が不足することによって、流通困難すなわち欠品となる事態のことを指します。

つまり「中身はあっても外側（資材）がないと製品にならない」という事態です。

具体的には、プラスチックやゴムの原料となる石油化学製品の供給網が寸断されることによる、「輸液バッグ」「プラスチック製のPTPシート」「吸入器の外装」「シリンジのプランジャーゴム」「プレフィルドの注射剤のシリンジ」といった資材の不足があげられます。

写真＝iStock.com／ozgurdonmaz ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／ozgurdonmaz

これらの資材が不足した場合に、すぐ代替品が調達できるかという点も問題を複雑化しています。

医薬品の場合、薬機法（医薬品医療機器等法）に基づいて、承認事項として容器や包装の規格が登録されています。

つまり資材一つ変えるだけでも、この承認事項の変更にあたるため、「医療用医薬品の承認事項一部変更承認申請」（以下、一部変更承認）という厳格な手続きが必要になるのです。そしてそれには相当の時間を要します。

■「原料半年分」が安心につながらない理由

「資材が足りないなら他のもので代用すればいい」

そう思われるかもしれません。

しかし医薬品の世界ではそれが通用しないのです。

容器や包装の材質一つを変えるだけでも、薬の安定性を証明する1年以上の試験データが必要となり、さらに行政の一部変更承認を受けるには、準備を含めれば年単位の月日を要するのが通例だからです。

この「時間の壁」こそが、周辺資材の調達困難による欠品の真の恐ろしさと言えます。

政府は2026年4月7日現在、ナフサの備蓄について「輸入分と国内精製分で4カ月分を確保しており、中東以外からの輸入倍増で半年以上の供給が可能」との見解を示しています。

くわえてネットや一部の報道番組において供給不安を訴えるエネルギーの専門家の解説を「誤情報」と断じ、国民に冷静な対応を呼びかけています。

こうした政府の姿勢は、買い占めなど過剰なパニックをおこさせないという一点においては理解できなくもありませんが、現場の声をきちんと把握し、現状について正しいデータとともに納得できる説明をおこなわないことには、かえって疑念を引き起こすもととなり得ます。

■薬はたんなる「化学物質の塊」ではない

医薬品製造における「周辺資材の調達困難による欠品」を考えた場合、政府の現在の説明における「原料の量」と「医薬品製造の特殊性」とのあいだには、深刻な認識のギャップが存在すると言わざるをえません。

医薬品はたんなる化学物質の塊ではなく、厳格な基準にもとづいて、容器や包装と一体となって承認されているものです。

たとえナフサという「川上」の原料が確保されても、それを医療用プラスチックや特殊ゴム栓といった「川下」の精密な医薬品資材に加工する特定のラインが物流停滞やコスト高騰で止まれば、製品化は不可能になるのです。

さらに、先述したように、資材の材質や形状を少し変えるだけで、年単位の時間を要するという規制の壁も立ちはだかるのです。

つまり「半年分の原料があるから安心」という政府の論理は、この「代替のきかない時間的制約」を完全に見落としていると言わざるをえないのです。

成分はあっても、それを封じ込める「ちいさなプラスチック製品」、そのひとつがないだけで命に直結する薬が届かなくなるという事態。

医薬品製造におけるこの構造的脆弱性こそが、今私たちが直面しつつあり、政府が真摯に向き合い対処すべき、「周辺資材の調達困難による欠品」のリスクなのです。

■さらに“物流崩壊”の問題も…

さらに医薬品の物流に目を向ければナフサの有無とは無関係な問題も無視できません。

それは「コールドチェーン（低温物流）の崩壊」です。

国際救済委員会（IRC）は先月プレスリリースを発表、「スーダンでの人道支援を目的とした約13万ドル相当の必須医薬品が現在ドバイで足止めされており、緊急を要する地域への配送が遅延している」事例を提示して、中東のハブ空港が軍事・政治的理由で制限されることによる空輸ルートの断絶への危機感を表明しました。

厳密な温度管理を必要とする医薬品は、迂回ルート輸送による品質劣化に弱く、こうしたコールドチェーン輸送の崩壊によって数万人規模におよぶ薬剤の実質廃棄がおこなわれかねない事態となっているのです。

日本にとっても、文字通り「対岸の火事」ではありません。

日本が欧州に依存しているインスリンや最新の抗がん剤、ワクチンといった「バイオ製剤」の多くは、厳密な温度管理を必要とするものだからです。

即時停戦によって空路の安全性は戻るかもしれませんが、一度途切れたコールドチェーンが、即時にもと通りになるわけではありません。滞留した薬剤の品質再検証や、混乱した物流ダイヤの正常化も、政治の決断とは次元がことなるものだからです。

■「原油がある」は医療の安定に直結しない

即時停戦によって、ナフサの問題だけでなく、こうした医薬品の絶対量不足までもすっかり回避されたと楽観視、さらにこれらの懸念を「デマ」や「煽り」と決めつけることこそ危険です。

もちろん「いたずらに不安をあおる」ことは絶対に避けねばなりませんが、政府としてあらゆる対策を講じるというのであれば、あらゆる状況を想定して、丁寧な情報発信を国民にたいしておこなうべきではないでしょうか。

高市首相はXで「説明」していると国会で答弁していますが、誰もが高市首相のアカウントをフォローしているわけではありません。

政府は代替調達のグラフを提示して「年を越せる」と説明していますが、それはあくまで原油の総量の話に過ぎません。医療現場が求めているのは原油のバレル数ではなく、今まさにラインが止まりかけている医療用プラスチック資材の具体的な供給確約です。

供給不安が解消されないままでは、重症者や緊急手術に備えるために資材を節約しようと考える医療機関も出てくることでしょう。

さらに重症者や緊急手術を待つ患者さんについても、「序列化」すなわち「命の選別」が余儀なくされる事態さえも引き起こされかねません。

写真＝iStock.com／gorodenkoff ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／gorodenkoff

医薬品供給という「待ったなし」の事案に対し、ただSNSで安心を説くのではなく、代替資材の承認手続きの簡素化といった特例措置をはじめとした実務的な方策を急ぐこと。

そして主体的かつ積極的に記者会見を開き、たしかな数字とともに「説明」をおこない、国民の疑義に真摯に応えること。

現在そのメッセージがきわめて不足していることこそが、現場の不安の根源であることを肝に銘じてほしいと思います。

この事態を根本的に解決し、物理的な供給網を正常化させるには、先行き不透明で不安定な一時的停戦ではなく、恒久的な和平へと定着させるしかありません。

アメリカとイラン双方にパイプのある日本こそがその橋渡しを担い、平和国家として国際貢献を果たすべきです。

高市首相には、2週間というこの貴重な猶予期間にこそ、全世界の人類のために働いてもらいたいと思います。

令和8年3月31日、高市総理は、総理大臣官邸で第2回中東情勢に関する関係閣僚会議に出席。出典：首相官邸ホームページ

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木村 知（きむら・とも）

医師

1968年生まれ。医師。東京科学大学医学部臨床教授。在宅医療を中心に、多くの患者の診療、看取りをおこないつつ、医学部生・研修医の臨床教育指導にも従事、後進の育成も手掛けている。医療者ならではの視点で、時事問題、政治問題についても積極的に発信。新聞・週刊誌にも多数のコメントを提供している。著書に『大往生の作法 在宅医だからわかった人生最終コーナーの歩き方』『病気は社会が引き起こす インフルエンザ大流行のワケ』（いずれも角川新書）など。note

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（医師 木村 知）