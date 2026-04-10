元ＮＨＫでフリーの青井実アナウンサーが１０日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。３月いっぱいで２年間務めたフジテレビ系夕方のニュース番組「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ イット！」のキャスター卒業後、初の民放地上波出演となった。

「Ｎｅｗｓ イット！」キャスター時代の昨年４月、フジテレビが同アナについて不適切な言動があったことを公表したことについて、この日の番組では「番組スタッフに何かバラされた経験がある？ ない？」という質問を用意。

この問いかけに「ある」の札を神妙な表情で上げた青井アナ。「私自身もよく分からないんですけど、よくあるカギカッコで関係者ってあるじゃないですか？ 誰か分からないんですけど、いろいろ書かれますよね。そういう意味では誰かにバラされた経験があるということになるのかなと。でも、誰かは分からない。スタッフかどうかも分からないですけど。内部の話だから（話したのは）誰なんだろうな？ とか思ったりはしますよね。なんなんですか？ 番組関係者って。真実ではないのもあるんで、そこは私も…。いろいろ付け加えられて尾ひれがつく感じはあるんで…」と率直に語った。

“騒動”当時のフジの報告によると、青井アナは番組リハーサル中にフリップの演出がうまくいかなかったことに対し、強い口調でスタッフを叱責。別の日には放送終了直後、速報ニュースの対応をめぐり、自身がつけていたピンマイクを強い調子でキャスター台の上にある箱に放り投げ、その後、同番組で勤務する社員及びスタッフに対して、厳しい口調で叱責したとされるが、この件についてＭＣの垣花正が「僕は絶対、ウソだと思ってるのがあります。マイクは壊れるから投げつけないですよ。職業的に絶対ない。その情報は絶対ウソ！」と発言。

これに対し、青井アナが「ただ注意を受けたというのは事実なので、その点については本当に反省してます。スタッフにも謝罪して…」と話したところで共演の中尾ミエが「投げたの？ マイク」とストレートに問いかけ。

青井アナは「箱に投げ入れたという注意を受けたのは間違いないんですけど、投げたというのは、ちょっといろいろプラスされてというのもあるし…」と弁明。「でも、注意を受けたとのは事実なので、そこは反省してます」と話していた。