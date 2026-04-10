Champion×X-girl新作♡ヴィンテージ感が魅力の夏ストリートスタイル

ストリートファッション好き必見♡X-girlから、Championとのエクスクルーシブコレクションが登場します。2026年4月17日（金）発売の新作は、機能性とデザイン性を兼ね備えた夏にぴったりのラインナップ。カジュアルながらも今っぽく着こなせるアイテムは、デイリーコーデに取り入れやすいのが魅力です。先行予約は4月10日（金）からスタートしているので、気になる方は早めにチェックして♪

Champion×X-girlコラボの魅力



今回のコレクションは、Championの伝統的な製法やヴィンテージ感あるデザインに、X-girlらしいストリートテイストを融合した特別なラインナップ。

耐久性に優れた素材や、動きやすさを考えた設計など、機能面も充実しています。

シンプルながら存在感のあるロゴやディテールが、コーディネートの主役として活躍してくれます♡

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定番TEEは着回し力抜群

ChampionforX-girlREVERSEWEAVE®FACELABELS/STEE（105262011037）

価格：8,250円(税込)

サイズ：S/M/L（カラー：WHITE/BLACK/LtBLUE）

Championを代表するREVERSEWEAVE®製法を採用した半袖Tシャツ。洗濯しても縮みにくく、サイドリブ仕様で動きやすいのが特徴です。

バックには大胆なチャンピオンマーク刺繍、胸元にはポケットを配置。

袖のCロゴワッペンや裾のFACEネームなど、細部までこだわりが詰まった一枚です。

ワンピ風にも着られるBIGTEE

ChampionforX-girlFADEDLOGOS/SBIGTEEDRESS（105262041012）

価格：9,350円(税込)

サイズ：S/M（カラー：BLACK/NAVY）

ヴィンテージ感漂うカレッジプリントが印象的なビッグTシャツドレス。

OhioStateをオマージュしたデザインに、「RiotGrrrl」と「X-girl」を組み合わせたグラフィックが特徴です。

ブリーチ加工でこなれ感をプラスし、オーバーサイズでラフに着こなせます。

ミニワンピ風にもアレンジでき、着こなしの幅が広がるアイテムです。

※発売日：2026年4月17日（金）

（先行予約4月10日（金）スタート）

※販売店舗：日本国内のX-girl・XLARGE/X-girl店舗（アウトレット店舗を除く）・XLARGE那覇・公式オンラインストアcalif・ZOZOTOWN

この夏はストリートで差をつけて♡

ChampionとX-girlのコラボは、機能性とデザイン性を兼ね備えた今季注目のコレクション。着回しやすさとトレンド感を両立したアイテムは、夏のワードローブに取り入れるだけで一気に旬顔に♡数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。この夏はストリートスタイルでおしゃれを楽しんでみて♪