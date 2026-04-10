スタジオには気象予報士の平島さんです。

こんばんは。「わたしのサクラ」、きょうはこれまでＫＮＢ投稿ボックスにお寄せいただいた中からいくつか紹介します。



コーナーを始めてからまず数多く届いたのが、早咲きのカワヅザクラです。

富山市の仲山さんは5年前、自宅の庭に苗木を植えたところ、たくさんの花をつけるようになりました。この春はかわいいヒヨドリが一日に何度も蜜を吸いにやってきました。仲山さんも2人の孫と花見を楽しんだそうです。

サクラもお孫さんの成長もこれから楽しみですね。





こちらは、初めての花見です。富山市の三菱ケミカルに咲くカワヅザクラを家族で見に行った、富山市の岩見夏美さん。生後8か月という娘さんは初めて見るサクラに興味津々でした。南砺市のカエル子さんから届いたのは、庄川のヤマザクラ。毎年、娘さんと花見に行く場所だそうです。青空と清流、サクラがのどかで美しいですね。こちらは、松川べりの夜桜。富山市・川端昌勝さんの投稿です。今月6日、風が強まるタイミングで舞い散る花びらが川面を覆い“花いかだ”に。幻想的な一枚ですね。富山市の酒井さんからは、閉校した水橋中学校の通学路に咲くサクラです。酒井さんの娘さんたちがこのサクラ並木の下を毎日歩いて通っていたので、サクラを見ると新しい水橋学園に通う子どもたちのことを思って、あたたかく見守りたい気持ちになるそうですよ。このほかにもたくさんのサクラとエピソードを寄せていただき、ありがとうございました。そんなサクラもそろそろ見納めでしょうか。きょうの県内は雨と風が強く、花びらが舞う荒れた天気になりました。あすも風が強く春の嵐となりそうです。