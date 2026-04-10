コース料理3万9000円分を無断キャンセルの被害　石川・金沢市の専門店の投稿に世界から励ましの声

金沢の“のどぐろ専門店”が、約3万9000円分のコース料理を無断キャンセルされSNSで訴えた。

投稿は海外にも広がり、励ましの声が相次いだ。

コース料理3万9000円分を無断キャンセル

脂のりが良く“白身のトロ”とも称される「のどぐろ」。

その高級魚を扱う石川・金沢市の専門店が、コース料理3万9000円分の予約を無断キャンセルされたと、SNSで訴えた。

「のどぐろ旬菜みのりや」のXより：

「本日20時に来店予定だった海外からのお客様が22時になっても来店されませんでした」

「石川県金沢市の小さな飲食店にとって今夜はとても悲しい夜でした」

この店は、のどぐろ料理を中心に完全予約制で営業している。

店主によると、予約の電話があったのは4月3日。

金沢市内にあるホテルのフロントを経由して、「ヘンリー」と名乗る人物が、5日午後8時から1万3000円のコース料理3人分の予約を入れたという。

「のどぐろ旬菜みのりや」七徳稔店主：

お客さんは全然日本語しゃべれないんで、それでホテルが取り次いで予約がありましたという。

しかし、「ヘンリー」と名乗る人物は予約の時刻になっても、キャンセルの連絡もないまま店に現れなかった。

「のどぐろ旬菜みのりや」七徳稔店主：

破棄まではいかないですけど、それに近い状態になるのでもったいない。

SNSでの訴えが世界に広がり…

これを受け店主は、無断キャンセルについて、「世界中のお店では当然のことなのでしょうか？」と、SNSで訴えかけた。

「のどぐろ旬菜みのりや」七徳稔店主：

外国ではこういうことは当たり前なのかなというのは、思っているというか知りたくて。

すると、この投稿内容が自動翻訳により世界に拡散され、海外からコメントが相次ぐ事態となった。

海外からのコメント翻訳：

「無断キャンセルは完全にマナー違反です」

「それは失礼すぎます！ごめんなさい！」

「あなたのお店に応援に行きたい！」

こうした温かい言葉の数々は、店主の救いとなった。

「のどぐろ旬菜みのりや」七徳稔店主：

そんなの、うちの国でも普通じゃないだよとか、許されるべきことじゃないんだよとか。中には、本当にすまないことをしたんで「私が代わりにお金を払う」みたいな。いい人たちがいるんだな、世の中にはと。

そして、

「のどぐろ旬菜みのりや」七徳稔店主：

世界中の温かい励ましがあったんで、信頼っていうのを大事にしてやっていこうかなっていう新たな決意を持った。

店主は今後も、予約時に前金を求めるなどの対策はとらないとしつつも、連絡先などの確認はしっかり行いたいとしている。

（「イット!」4月10日放送より）