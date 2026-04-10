野球やサッカーリポーターなどでも活躍する吉田恵美さんのFLASHデジタル写真集「吉田恵美 誘惑のエンジェル」がリリースされました。



【写真】つるん陶器肌のよしめぐこと吉田恵美さん

ミス東京薬科大学のグランプリをはじめ、学生時代には多数のミスコンで賞を獲得。現在はYouTube「片岡篤史チャンネル」のアシスタントを務めるなど、注目を集める吉田さん。野球のほか、サッカーのラジオパーソナリティや格闘技のラウンドガールも務めるなど、スポーツ界で注目を集める彼女がFLASHに初登場。その美貌はもちろん、どのカットからも上品さと知性を感じさせる今作。唯一無二の魅力に酔いしれて！



吉田さんは初登場のFLASHでは、色香あふれるランジェリーグラビアで、美貌とスレンダーなボディを披露しています。



自身のＸでは「週刊FLASHさん もうゲットしてくれたかな？ すでに見てくださった方、ありがとうございます たくさんコメント嬉しい！ まだの方もぜひチェックしてもらえたら嬉しいです！ デジタル写真集 『誘惑のエンジェル』 も発売中です こちらもあわせてよろしくお願いします」と投稿。撮影時の画像などを公開しています。インスタグラムでも「初めてのFLASHさん！可愛く、そしてランジェリーで大人っぽく撮っていただきました」とアピール。「お気に入りのグレーレオタード衣装です」と題して、大胆なオフショット映像も公開しています。



【吉田恵美さんプロフィール】

よしだめぐみ 27歳 1998年12月10日生まれ 東京都出身 T160 ミス東京薬科大学2017 グランプリ 新入生ミスコン準グランプリ 浴衣美人図鑑2017 グランプリ ミスいちご2018 ノンノ専属読者モデル テレ朝公式ウォッチガール。モデルやタレント、レポーターなどで活躍し、YouTube「片岡篤史チャンネル」のアシスタント。2025年9月にはボクシング・井上尚弥の世界戦でラウンドガールを務めた。資格は秘書検定2級 趣味は野球・サッカー・サウナ・競馬 最新情報は公式X（@_yoshida_megumi）、公式Instagram（@_yoshida_megumi）