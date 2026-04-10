近年よく耳にする「マッチングアプリ婚」。その実態が気になる人も多いのではないでしょうか。実際にマッチングアプリで結婚した2人への取材をもとに描かれた漫画『マッチングアプリ婚の実態を聞いてみたら意外な結末に考えさせられた話』（作・みんなの体験談漫画（旧ガレ速）さん）が、SNSで話題となっています。



【漫画】「Wi-Fi使いすぎ！」結婚後に豹変した妻 交際中に見抜けなかった“本性”（全編を読む）

取材対象の1人目、ペンネーム「風〇おじ」さんは、学生時代に利用していたYahoo!チャットをはじめ、オンラインゲームやアバターコミュニティなど、さまざまなサービスを通じて人と出会ってきたといいます。



出会いを目的とした場に限らない分、それぞれの媒体の特徴から相手の人間性を見極めていたそうです。オンラインで出会い、実際に会った女性たちについては「想像通りの人もいれば、印象が異なる場合もあった」と振り返ります。



そうした中で出会った女性と1度目の結婚をしますが、結婚生活はうまくいかず、離婚。その後、再びマッチングアプリを利用し、現在の妻と出会いました。彼は「この人を逃したら後悔する」という思いから、家族の反対を押し切って再婚し、現在は穏やかな日々を送っているそうです。



一方、2人目の取材対象であるBさんも、マッチングアプリを通じて28歳の頃に8歳年上の女性と出会い、交際へと発展しました。当初は「話しやすい」と好印象を抱いていたものの、振り返ると相手の結婚願望が強く、関係が急速に進んだ側面もあったといいます。



そんなBさんカップルは順調に結婚しますが、その後、交際中には見えなかった一面が次第に現れます。女性から「あんたWi-Fi使いすぎなんだよ！」と責められ、Bさんが「定額制だから使いすぎとかないよ…」と返しても聞き入れてもらえないなど、ことあるごとにダメ出しをされるようになり、話し合いも噛み合わない状態でした。



ある日、言い争いをしている最中に、当時7カ月の子どもがなんともいえない表情で2人を見つめていたことをきっかけに、Bさんは離婚を考えます。「子どもが物心つく前に環境を変えた方がいい」と考え、結婚から2年で別れを選びました。



その後、再びマッチングアプリを利用し、約半年で出会った女性と交際を経て再婚に至ったといいます。Bさんは「マッチングアプリは交際から結婚までがスムーズな反面、お互いを十分に理解する前に進んでしまうこともある。相手が結婚を急ぎすぎている場合は注意が必要」と話します。



読者からは「長い恋人期間挟んで一見順調な結婚でも簡単に破綻するし、やってみなきゃ分からんのよね〜」や「ゲーム内の立ち振る舞いで、中の人想像するのはよくわかる」など、さまざまな声があがっています。そんな同作について作者のみんなの体験談漫画（旧ガレ速）さんに話を聞きました。



「結婚で問題が起きるのはマッチングアプリではなく本人の問題」とする声が多かった

―同作は取材をもとに描かれたとのことですが、今回このエピソードを漫画として描こうと思われたきっかけがあれば教えてください。



普段体験談漫画を投稿しているのですが、マッチングアプリの体験談が増えてきて、実際に結婚した人にじっくり話を聞いてみたく、募集をおこないました。



―同作についてどのような反響の声が届いていますか。



「マッチングアプリで結婚」ということ自体には実はあまり反応がありませんでした。世間的にもそう珍しいものではなくなったのかと思います。



むしろ、「結婚で問題が起きるのはマッチングアプリではなく本人の問題」とする声が多かった気がします。



―制作される際に特に意識された点や気にかけたところがあれば教えてください。



こちらとしてはマッチングアプリ婚に対して否定も肯定もせず、純粋にインタビューに応じていただいた方の伝えたいことを損なわないように制作しました。



（海川 まこと／漫画収集家）