坂井風太×ぐんぴぃ『理不尽仕事論』刊行　仕事の理不尽を読み解く一冊

坂井風太とぐんぴぃによる新刊『理不尽仕事論 「クソが!!」と思った時に読む本』（文藝春秋）が2026年4月10日（金）に刊行された。

【写真】『理不尽仕事論』著者・坂井風太＆ぐんぴぃ

本書は人材育成・組織強化のサポートを専門とし『NewsPicks』『PIVOT』などのビジネスメディアで注目されている起業家・坂井風太と、YouTubeチャンネル登録者数200万人を誇るお笑い芸人「バキ童」ことぐんぴぃの異色のコンビが、会社や仕事にまつわる「理不尽」の乗り越え方を指南する書籍。発売前から話題を呼び、発売前重版が決定していた書籍でもある。

ラジオアプリ「GERA」発のPodcast特番『LAUGH & BIZ -笑える理不尽ビジネス論-』のトークを下敷きに、情報を大幅に加え再構成した「笑えて役立つビジネス書」を収録。芸人になる前は、ブックオフで店長をしていたこともあるというぐんぴぃの意外な経歴や、若くして親の自己破産やメガベンチャーでのハードワーク、起業を経験した坂井の過去。2人に関するエピソードを振り返りながら、働く人の悩みや「理不尽」は、すべて「理論」で解き明かすことができることを語る。

また坂井が本書のために執筆したコラム「坂井の補講」も収録され「ミッドエイジクライシス」「ブリリアントジャーク（優秀だけど嫌な奴）」など現代のビジネスシーンで問題となっているトピックについて綴られる。

加えてぐんぴぃのYouTube「バキ童チャンネル」に坂井の出演が決定。「肩肘張って生きているビジネスパーソンたち」すなわち「肩肘界隈」に生きる人たちの生態とは。昨今隆盛を極めるビジネス系YouTubeの特徴とは。ビジネスパーソンの間で今最も影響力のある人物とはーー。「肩肘界隈のプリンス」こと坂井が、春とヒコーキの2人にノンストップで熱弁をふるう必見の動画が近日配信予定だ。

■著者コメント坂井風太本書には、「理不尽」と向き合うための理論や手法を私なりに詰め込みました。「自分は職場で何の役にも立てていない」「周りに迷惑をかけている」と感じている人。あなたが悩んでいるその感情は、あなただけのものではありません。多くの人が同じ理不尽に直面し、同じように苦しんできたのです。そして、その理不尽には名前があり対処法があります。本書が、あなた自身のあるいはあなたの大切な誰かの支えになれば、それ以上の喜びはありません。

ぐんぴぃこの本は、あなたを苦しめる「理不尽」への処方箋になることでしょう。ビジネス用語などを億劫に感じている方にも読みやすくなっています。ぜひ、肩肘を張らずに読んでもらえたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）