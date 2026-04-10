乃木坂46・菅原咲月が『ボム5月号』表紙に　雨の千葉で撮影のグラビア公開

乃木坂46・菅原咲月が表紙を飾る『ボム5月号』（ワン・パブリッシング）が2026年4月9日（木）に発売された。

【写真】裏表紙には乃木坂46の林瑠奈も登場

41枚目シングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』を発売、『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』を東京ドームで開催する乃木坂46の菅原咲月。今号では雨模様の中、地元の千葉県でグラビア撮影が敢行された。

まずはTシャツのルームウェアを着て畳でゴロリ、シーツを被ったり押し入れから出てきたり。続いては水色のシースルーシャツとデニムショートパンツで、雨の神社で誰かと待ち合わせ。清楚感ある純白のワンピースに着替えては、満開の菜の花畑と河津桜のコントラストで幻想的なシーンを演出。最後は大人っぽいノースリーブのタイトニットでしっとりとした姿が披露された。

グラビアのほか、誌面では副キャプテンとして過ごした約1年、東京ドームライブで卒業していくキャプテン梅澤美波への想い、これからの自分自身のこと、そして15年目の乃木坂46などを語ったロングインタビューも掲載。誌面のQRコードから見られるグラビア撮影動画では動いてしゃべる菅原咲月の様子も収められている。

そのほか裏表紙には乃木坂46の林瑠奈も登場。今号の別冊付録には菅原咲月の両面ポスターが付属する。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）