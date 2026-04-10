『笑点』60周年記念ブック刊行　座布団デザインのクッション付属

『笑点 FAN BOOK 60周年メモリアルブック』（宝島社）が2026年4月13日（月）に発売される。

【写真】本物そっくり「笑点の座布団」クッション

2026年に放送60周年を迎える日本テレビの長寿番組『笑点』の記念ブックとして刊行される本書。限定アイテムとしてテレビ番組内で使用されている座布団を元にした「笑点の座布団」ほんものデザインのふわふわクッションが付属する。

本クッションの感想として三遊亭好楽は「私はこれ持ってね、競馬場に行くの。笑いが止まらないね（笑）」、三遊亭小遊三は「頭の大きい僕だと枕にちょうどいいね。それに、手触りがいいね。結婚したいくらいですよ」、春風亭昇太は「これでくつろぎながら『笑点』を楽しんでいただけたら……。家族で『笑点』ごっこをするのはどうでしょう？ そうなると、10枚は必要ですね（笑）」。

林家たい平は「大喜利の座布団は新調したてだと、表面が滑って１枚でも座りにくいんです。歌丸師匠が司会のとき、その座布団をじゃんじゃんくれて、全然座れないという罰ゲームがあったのを、この手触りで思い出しました」、立川晴の輔は「ぜひ10冊買っていただいて、「座布団10枚」を体感してください！」。

春風亭一之輔は「夫婦仲もこれでよくなるんじゃないですかね。明日いいわよ」ってときは表向き、ダメなときは裏向きとかね（笑）」、桂 宮治は「これ、おいくらなんですか？ 分冊にして、最初は中の綿だけで安くして、次は外側のカバー、その次は針と糸……とかにしたら売れませんかね？（笑）」、山田隆夫は『笑点』グッズに座布団カバーはあるけど、座布団はないから、これはすごくいいですね♪」とコメントしている。

誌面にはレギュラーメンバーが集まり、たっぷりと語り合った「笑点大喜利座談会」をはじめ、「笑点60年の歩み」「祝！60周年 笑点プレイバック」など60周年を振り返る企画が掲載される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）