＜義姉、ウチを学童扱い？＞話し合い、騒動は解決？「今後の付き合い見直す」私の結論【第6話まんが】
私（チカ）は夫のヒロキと小学1年生の娘のサヤと暮らしています。サヤは平日週2回学童で、残りの週3日は帰宅します。しかし夫の姉（レイコちゃん）の娘であるコハルちゃんが、サヤと一緒にわが家に帰宅してきてしまうようになりました。父親であるダイスケくんに迎えにきてもらいましたが、実はコハルちゃんはわが家に行くようレイコちゃんに言われていたようです。それぞれの義実家も巻き込み、私たちは全員で話し合うことになりました。
ダイスケくんのご両親は「ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ありませんでした」と深々と頭を下げてくれました。けれどレイコちゃんと義母は「チカさんが大げさにした」と私を責めます。するとダイスケくんが「いい加減にしろ」と怒り出しました。
義父からも説教をされた義母とレイコちゃん。多方面から怒られてさすがに落ち込んだようで、最終的には私に謝ってきました。でも私は……今後も同じように付き合うことはできません。関係を見直すいい機会になったと思うことにしました。
保育園に行っているときは週末会うだけだったので気になりませんでしたが、小学生になってからレイコちゃんとの関係が崩れてしまいました。
とても残念ではありますが、きっと遅かれ早かれ同じようなことが起こっていたでしょう。早めに関係を見直すことができて良かったのかもしれません。今回のことを学びとして、私も子育てのことで他人をあてにしたり迷惑をかけたりしないように気を付けていきたいと思います。
子ども同士は相変わらず仲が良さそうなので安心しています。大人の事情を子ども同士の関係に持ち込まないように、これからも子どもたちのことは温かく見守っていきたいと思います。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
ダイスケくんのご両親は「ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ありませんでした」と深々と頭を下げてくれました。けれどレイコちゃんと義母は「チカさんが大げさにした」と私を責めます。するとダイスケくんが「いい加減にしろ」と怒り出しました。
義父からも説教をされた義母とレイコちゃん。多方面から怒られてさすがに落ち込んだようで、最終的には私に謝ってきました。でも私は……今後も同じように付き合うことはできません。関係を見直すいい機会になったと思うことにしました。
保育園に行っているときは週末会うだけだったので気になりませんでしたが、小学生になってからレイコちゃんとの関係が崩れてしまいました。
とても残念ではありますが、きっと遅かれ早かれ同じようなことが起こっていたでしょう。早めに関係を見直すことができて良かったのかもしれません。今回のことを学びとして、私も子育てのことで他人をあてにしたり迷惑をかけたりしないように気を付けていきたいと思います。
子ども同士は相変わらず仲が良さそうなので安心しています。大人の事情を子ども同士の関係に持ち込まないように、これからも子どもたちのことは温かく見守っていきたいと思います。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子