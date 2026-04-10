福岡各地では家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります）

春の北海道物産大会

「博多阪急15周年」と「春の北海道物産大会15回目」から、「15」にちなんだ1.5倍盛りグルメや「いちご（15）」スイーツが集まる。海鮮弁当や和牛弁当、数量限定の1501円弁当（午前10時から販売）、1701円弁当（午後5時から販売）もある。

日時:4月13日(月)まで、午前10時〜午後8時（最終日は午後5時まで）

場所:博多阪急 8階催場

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/59045/

南の宝箱 鹿児島展

限定・定番グルメやスイーツ、酒、工芸品を販売。新感覚の鹿児島ラーメン「頂上（てっぺん）とりそば」や「黒豚とろ〜りメンチカツ」「白熊」「安納芋モンブランパフェ」などが並ぶ。

日時:4月13日(月)まで、午前10時〜午後7時（最終日は午後5時まで）

場所:大丸福岡天神店 本館8階催場

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58997/

西林寺はなまつり−お寺マルシェ

東インド/ベンガル料理、ミャンマー料理やスイーツ、雑貨などを販売。消しゴムはんこ職人を兼ねる新潟・極楽寺住職による「あおぞら法話」や北インド古典ライブ、一緒に練り歩くちんどん屋体験ワークショップも楽しめる。

日時:4月12日(日)午前10時〜午後4時半

場所:西林寺（福岡市博多区）

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/59290/

春の大川木工まつり

「⼤川の家具・建具と名産市」では大川市内外のメーカーから約1万点の家具・インテリア・雑貨が集まる。大川市文化センター周辺屋外には物産と食のテント村が設置され、センター内では木工体験も。

日時:4月11日(土)〜12日(日)午前9時〜午後5時

場所:大川産業会館（メイン会場）ほか（福岡県大川市）

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/59245/

長浜鮮魚市場 市民感謝デー

市場の一部を一般開放し、新鮮な魚介類を購入できる。午前9時半ごろから「本マグロの解体ショー・即売」を開催。「こどもお寿司握り体験」（先着50人の小学生限定。開場後から整理券を配布）なども楽しめる。

日時:4月11日(土)午前9時〜正午（鮮魚の販売は午前11時まで）

場所:長浜鮮魚市場（福岡市中央区）

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/59215/

このほかにも、福岡のイベント情報が盛りだくさん！

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/