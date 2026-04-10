フリーアナウンサー青井実（45）が10日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲストとして生出演し、フジテレビ系「Live News イット！」キャスター時代の不適切言動について釈明した。

フジによると、青井は一昨年5月ごろ、リハーサル中にフリップの演出をうまくできなかったスタッフを叱責。同年10月には、速報ニュースの対応を巡り、付けていたピンマイクをキャスター台の上にある箱に強く放り投げ、社員やスタッフを厳しい口調で叱責した。青井は番組内で謝罪した。

この問題について、MCの垣花正は「青井さんの中で、絶対うそだなっていうのが1個ありますよ」と前置き。「マイクは壊れるから、投げつけないですよ。絶対。職業的に絶対ない」と、アナウンサーとしての青井の矜持を信じるように主張した。

垣花の訴えに、青井は肯定も否定もせず、「ただ、注意を受けたというのは事実ではあるので、その点は反省はしていますし、スタッフにも謝罪して」と説明。「箱に投げ入れたという注意を受けた、というのは間違いないんですけど、投げたというのはちょっといろいろプラスされて。（マイクは）重いですし…というのもあるんですけど。ただ注意受けたのは事実なので、そこは反省している」と続けた」と平謝りした。

すると、金曜MCのミッツ・マングローブは「投げた、とみんなが思ったから」と意地悪な返し。青井は「ホントにもう…」と頭を抱えた。

さらに、この問題をしばしば取り上げた番組にも「この番組でも結構やってましたよね？」と指摘。ミッツは「大好物！」と笑って答えた。