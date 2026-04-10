フリーアナウンサーの谷尻萌（27）が10日までに自身のインスタグラムを更新し、自分で着付けたという着物姿を公開した。

「自分で着物を着られるようになってきたので 着物を着て茶道のお稽古に行ってきたよ 着物は洗濯機でも洗えるお手頃なものです」と春らしい淡い緑色の着物姿でほほ笑むショットを投稿。「裾が濡れない穏やかな日はできるだけ 着物を着ていきたいなぁ その方が着付けの上達も早そうだし 課題が沢山あるのでまた先生に聞いて練習してみる」とつづった。

「私にとっては背筋がぴんと伸びるようなドッキドキの日だった〜」と感想も。

フォロワーからは「着物姿もよくお似合いですね」「めっちゃ奇麗」「春色のとっても素敵なお着物ですね」などのコメントが寄せられた。

谷尻は同志社大に在学中の2019年10月に「めざましどようび」のお天気キャスターに就任。現在は「めざましテレビ」にも出演している。24年3月には結婚を発表。お相手がサンドウィッチマンらが所属する芸能事務所「グレープカンパニー」の中村歩社長で“29歳差婚”が話題となった。