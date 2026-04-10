【ファミマ限定】むにょむにょしたバウンド食感のハードグミが小粒に! カンロ「ぷちむにょるグミ」発売
カンロは4月14日、「ぷちむにょるグミ」(205円)を全国のファミリーマートで発売する。
「ぷちむにょるグミ」(205円)
同商品は、"むにょむにょ"としたバウンド食感のハードグミ「むにょるグミ」を、より食べやすいサイズに小粒化したもの。小さくしつつもバウンド食感を維持するためサイズ感にこだわり調整を重ねたという。さらに、オレンジソーダ味、ぶどうソーダ味、ホワイトソーダ味の3種のアソートに変更。フレーバーは、1粒ずつの"ちょこっと食べ"で楽しめるのはもちろん、複数まとめて頬張ってもバランスのとれたおいしさが広がる3種を採用した。グミ粒は従来と同様、高低差のあるいびつでゆるい癒し系の形で、噛む場所によって異なる食感が楽しめる。レア型として「むにょむにょくん」が入っている場合もある。
左からオレンジソーダ味、ぶどうソーダ味、ホワイトソーダ味のグミ粒と、レア型の「むにょむにょくん」
「ぷちむにょるグミ」(205円)
同商品は、"むにょむにょ"としたバウンド食感のハードグミ「むにょるグミ」を、より食べやすいサイズに小粒化したもの。小さくしつつもバウンド食感を維持するためサイズ感にこだわり調整を重ねたという。さらに、オレンジソーダ味、ぶどうソーダ味、ホワイトソーダ味の3種のアソートに変更。フレーバーは、1粒ずつの"ちょこっと食べ"で楽しめるのはもちろん、複数まとめて頬張ってもバランスのとれたおいしさが広がる3種を採用した。グミ粒は従来と同様、高低差のあるいびつでゆるい癒し系の形で、噛む場所によって異なる食感が楽しめる。レア型として「むにょむにょくん」が入っている場合もある。
左からオレンジソーダ味、ぶどうソーダ味、ホワイトソーダ味のグミ粒と、レア型の「むにょむにょくん」