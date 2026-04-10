愛知県一宮市に住む70代の男性が、うその投資話を持ちかけられ、約3億2000万円相当の暗号資産をだまし取られました。

【写真を見る】ウソの投資話で約3億2000万円相当の暗号資産だまし取られる「個人情報をばらまく」と脅され詐欺だと気づく 愛知

警察によりますと、一宮市に住む無職の70代の男性は去年5月ごろ、インターネットで人工知能が投資先を決めるいわゆるAI投資に関する広告にアクセスしたところ、イギリスの投資会社の職員を名乗る人物から電話があり、暗号資産を使った株式投資の話を持ちかけられました。

「個人情報をばらまく」などと脅され…

この男性は暗号資産を購入し、指示されたウォレットと呼ばれるデジタル上の管理システムに送金したところ利益が出たため、先月までに複数回にわたり送金。約3億2000万円相当の暗号資産をだまし取られました。

男性が「これ以上払えない」と伝えると「個人情報をばらまく」などと脅されたため警察に相談し、被害に気付いたということです。



警察は詐欺の疑いで捜査するとともに、SNSや電話だけでやりとりしている相手を簡単に信用しないよう注意を呼びかけています。