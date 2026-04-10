ドル指数は小幅上昇から低下に転じる＝ロンドン為替



ドル指数は小幅上昇から一時低下に転じた。東京午前の９８．８４８を安値にロンドン序盤には９９．００７まで上昇している。11日の米国とイランの和平協議を控えるなかで、NY原油先物は一時100ドル台に乗せるなど買われている。また、このあと日本時間午後9時30分には３月米消費者物価指数が発表される。市場は前年比+3.4％と2月の+2.4％から伸びがジャンプアップすると見込んでいる。中東有事をめぐるエネルギー価格上昇の影響が色濃く出ることが想定されているようだ。



しかし、ロンドン午前に「ウクライナ大統領側近、プーチン氏と合意に近づいているとみている」とのニュースが流れるとユーロ買い反応が広がった。ユーロドルの上昇とともにドル指数も９８．７９２と、前日比マイナス圏へと一時反落している。足元では前日終値水準に戻している。



ドルインデックス＝98.82(0.00 0.00%)

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