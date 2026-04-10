2026年4月9日、交通系YouTuberのスーツが自身のYouTubeチャンネルを更新。新幹線の自由席の乗り方について紹介した。

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まずは券売機へ。スーツはボタンを押す手順を解説し、「みんなつまづく」という乗車券の選び方を解説。新幹線に乗る際は、乗車券と特急券の2枚が必要だと説明し、今回は東京から静岡までの乗車券を購入した。

カード支払いができる券売機もあるようで、今回はカードで購入することに。すると切符が発行され、1枚は利用明細、1枚は乗車券と特急券がセットになったもの、1枚は領収書の計3枚の紙が発行された。乗車券についてスーツは「難しすぎるね」とコメントし、続いては持ち込み荷物についての説明へ。改札には荷物のサイズを測る場所があり、規定のサイズを超えると自由席に乗ることはできないようだ。

次は改札を通って、乗車する電車を選ぶ。今回は静岡が目的地だが、同じ新幹線でも目的地に停まるものと停まらないものがあるので、「確認が必要」と解説した。そして自由席が何号車なのかを電光掲示板で確認し、乗車。先頭に行けば行くほど座席は空いており、スーツは好きな席を選んで自由席を満喫した。

今回の動画に視聴者からは「面白かった」「自由席最高」「参考にします!」といった声が集まった。

（文＝向原康太）