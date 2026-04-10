山下智久が4月9日に41歳の誕生日を迎えた。山下は誕生日当日に自身のInstagramを更新し、最新のショットを公開した。

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「41 today. Still dreaming like I’m 14.（今日で41歳。まるで14歳の頃のように、今でも夢を見ている。）」と今の心境を綴った山下は、デニムジャケットを着て屋上で空を仰ぎ見てから、原宿～渋谷辺りを歩く様子をアップ。

途中には葉桜となった木を見上げ、コンビニで最新アルバム『DREAMING』とツアー『TOMOHISA YAMASHITA Tour 2026』のフライヤーを印刷する姿、さらに主演映画『正直不動産』のビジュアルを使用したうちわとバースデーバルーンで彩られた部屋での1枚を上げている。

この投稿にファンからは、「山Pビジュ良すぎてやばいです」「41歳、、！？何かのバグですか？」「セブンでコピーしてるところに私も遭遇してみたいです!!」「やまぴーもセブンいくんだ」「良い歳のとり方してるね！」などのコメントが寄せられた。

山下は今年10月より放送の新ドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系）に出演することも発表されている。

（文＝リアルサウンド編集部）