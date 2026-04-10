東北芸術工科大学の入学式がきょう山形市で行われ、希望を胸に抱いた学生たちが４年間の学生生活をスタートさせました。

【写真を見る】"アーティストの卵" たちの目標は？ 東北芸術工科大学の入学式 希望を胸に学生生活スタート！（山形）

東北芸術工科大学には今年、全国から７０２人の学生が入学しました。開学３５年目となる今年は芸術大学としては国内初となる、食の分野を深く掘り下げる「食文化デザインコース」が新設されるなど、１５あった学科やコースが１９に再編されました。

東北芸術工科大学 中山ダイスケ学長「皆さんが今大好きだと思っているあらゆるコンテンツ・アート・エンタメは最初は誰かの試行錯誤の末に生まれようやくあなたに届いたもの。そして次は皆さんの番なんです。芸工大へようこそ。楽しんでいきましょう」

学長の言葉に応え、新入学生を代表して新設された食文化デザインコースの貝沼優奈さんが、決意を述べました。

東北芸術工科大学 食文化デザインコース 貝沼優奈（１年）「私は本学での学びを通して「食」に宿る価値を創造的に表現しそれを社会に伝える力を身に付けていきたい。歴史的実験を担う一員として自ら問いを立て試行錯誤を重ねながら新しい可能性を切り開いていきます」

■アーティストの卵たちの目標は？

藤井響樹アナウンサー「毎年私たちをあっと驚かせるような作品やアイデアを生み出す芸工大の学生たち。今年はどんなアーティストの卵たちが入学したのでしょうか？」

新入生（宮城県から）「地元が過疎化していたので、まちづくり協力隊という取り組みがあってそこで活動していた方が芸工大出身で同じように活性化する取組がしたい。まずは学食を全部コンプリートする」

新入生（宮城県から）「単位取ります！」

新入生（新潟県から）「工芸デザイン学科でファッションジュエリーを学びに来た。この時代に独創的なファッションジュエリーを広めていって 自分の才能を世に広めることが目標ですね」

母「将来息子が作ったジュエリーをつけるのを楽しみにしています」

■食文化デザインコースの学生たちは

新たにできた「食」の可能性を広げる食文化デザインコースの学生たちは。

新入生（宮城県から）「（食で人を）笑顔にすることが好きなので皆のことを笑顔にできる作品を作りたい」

（宮城県から）「私はりんごが苦手で自分は苦手な食べ物が多いからこそまだない活かし方を見つけて新しい食を広めていきたい」

これからの世界をデザインしていく若者たちの新たな４年間が始まりました。