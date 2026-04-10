幼稚園でも新しい生活が始まりました。

【写真を見る】幼稚園でも新生活スタート！ 健やかな成長を願い絵本プレゼント（山形・庄内町）

山形県庄内町では入園式が行われ、子どもたちの健やかな成長を願い町から絵本がプレゼントされました。

庄内町の余目第三幼稚園ではきょう入園式が行われ、新しい園服に身を包んだ１３人が新た生活をスタートさせました。

余目第三幼稚園 清川歩 園長「今日新しく入園したお友達、みなさん入園おめでとうございます。これから鬼ごっこをしたり、サッカーをしたりお絵描きや砂遊びどろんこ遊び、好きな遊びを沢山見つけて一緒に遊びましょう」

園児一人一人の名前が呼びあげられると、緊張しながらも大きな声で返事をし立派な姿を見せていました。

庄内町では子どもの健やかな成長を願い、毎年４歳児に絵本をプレゼントしていて、入園式の後、富樫透町長から園児に絵本が手渡されました。

絵本を手に園児たちはこれから始まる幼稚園生活を楽しみにしているようでした。

■園児は

園児「（Ｑ絵本は何もらったの？）クロミ（Ｑもらえてどうですか？）楽しい（Ｑ誰に呼んでもらう？）ママ」

保護者「これから楽しい幼稚園生活２年間送って行って欲しいなと思う。思いやりのある子に育って欲しい」

園児「（Ｑ幼稚園で何して遊びたい？）うーん。。。えー全部！もうどれがいいか分からない！んー。鉄棒！」

保護者「友達と沢山遊んでもっともっと自我を芽生えさせて成長していってくれたらいいかなと」