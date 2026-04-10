緑黄色社会の最新曲「章」のMVが4月10日21時にプレミア公開される。

■MVは、ペイントされた無数の本に囲まれた空間を舞台に展開

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「章」は、現在放送中の日本テレビ系4月期水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』の主題歌として書き下ろされた楽曲で、作詞を長屋晴子、作曲を穴見真吾が担当。編曲にha-jを迎え制作された。

大人になるほど、“自分以外の何か”のために生きてしまう。そんな日常のなかで見失いかけた「自分の物語」を取り戻す一曲で、子供のように、心のままに生きる勇気を肯定するメッセージが込められている。

MVは、ペイントされた無数の本に囲まれた空間を舞台に展開。アカデミックで幻想的な世界観の中、力強い緑黄色社会の演奏シーンが印象的に映し出される。不安や葛藤といった感情の揺らぎを抱えながらも、自分自身を肯定し、自分らしく生きていこうとする思いが描かれた映像に仕上がっている。監督は映像作家の田辺秀伸が務めた。

また、4月10日20時よりスタジオライブ『奏でた音の行方 vol.10』が緑黄色社会オフィシャルYouTubeチャンネルにて配信される。『奏でた音の行方』は、緑黄色社会が企画する配信ライブシリーズ。10回目となる今回は、バンドセットにストリングス、ブラスセクションを迎えたスペシャル編成で、パフォーマンスを届ける。

■リリース情報

2026.04.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「章」

■【画像】緑黄色社会のアーティスト写真

■【画像】 『月夜行路 ―答えは名作の中に―』ポスタービジュアル

■関連リンク

『月夜行路 ―答えは名作の中に―』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/getsuyakouro/

緑黄色社会 OFFICIAL SITE

https://www.ryokushaka.com/