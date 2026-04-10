　10日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比210円高の5万7070円と急伸。日経平均株価の現物終値5万6924.11円に対しては145.89円高。出来高は2261枚となっている。

　TOPIX先物期近は3757.5ポイントと前日比15.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.65ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57070　　　　　+210　　　　2261
日経225mini 　　　　　　 57060　　　　　+200　　　 41836
TOPIX先物 　　　　　　　3757.5　　　　 +15.5　　　　3390
JPX日経400先物　　　　　 34005　　　　　+135　　　　 119
グロース指数先物　　　　　 741　　　　　　+1　　　　 279
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース