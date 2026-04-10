日経225先物：10日19時＝210円高、5万7070円
10日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比210円高の5万7070円と急伸。日経平均株価の現物終値5万6924.11円に対しては145.89円高。出来高は2261枚となっている。
TOPIX先物期近は3757.5ポイントと前日比15.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.65ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57070 +210 2261
日経225mini 57060 +200 41836
TOPIX先物 3757.5 +15.5 3390
JPX日経400先物 34005 +135 119
グロース指数先物 741 +1 279
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3757.5ポイントと前日比15.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.65ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57070 +210 2261
日経225mini 57060 +200 41836
TOPIX先物 3757.5 +15.5 3390
JPX日経400先物 34005 +135 119
グロース指数先物 741 +1 279
東証REIT指数先物 売買不成立
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