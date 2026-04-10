「絶対あかんで。粉ミルクなんか！」出産したての嫁は義母からの度重なる“価値観の押し付け”に追い詰められイライラが募り…【作者インタビューも】
SNSやブログ「横山家のマンガ。」などで、『戦国コミケ』『新しいパパがどう見ても凶悪すぎる』など数々の人気作を発表し、ファンを魅了し続けている横山了一(@yokoyama_bancho)さん。そんな横山さんの作品のなかから、9巻が発売されたばかりの『どちらかの家庭が崩壊する漫画』を紹介。さらに横山さんに制作秘話を聞いた。
【漫画】本編を読む
エリート会社員の夫・シュウと妻・ユイ、そして一人娘・リエの3人家族で、幸せなセレブ家庭のように見えていた薬師寺家。しかし、繰り返される非常識な義母・聡子の言動やシュウの浮気をきっかけに、崩壊が始まる!!だが、ユイを苦しめてきた聡子も、実は結婚当初、姑から苦しめられていたようで…。9巻では、その「エピソードゼロ」が展開される！
――「どちらかの家庭が崩壊する漫画」9巻発売おめでとうございます！9巻の見どころを教えてください！
ユイと離婚したシュウの母・聡子の結婚当時のストーリーが展開されます。スターウォーズでいうところのエピソード1的なお話になりますね。ぜひ、楽しんでください！
――聡子の義母「のばら」が強烈なキャラクターで惹き込まれます！のばらのキャラクターは、どのように作り上げられたのでしょうか？こだわったところなどがあれば、教えてください！
現在のサトコとはまた違った嫌らしさを出したいなと思ったんですが、かつて一世を風靡した某ドラマの“マザコン息子の母”のような感じになってしまいました…。
崩壊していく家庭だけでなく、それぞれの思いや人との絆、再出発なども描かれている『どちらかの家庭が崩壊する漫画』。夫婦や家族のよさも感じられるので、ぜひ読んでみて！
取材協力・画像提供：横山了一(@yokoyama_bancho)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【漫画】本編を読む
――「どちらかの家庭が崩壊する漫画」9巻発売おめでとうございます！9巻の見どころを教えてください！
ユイと離婚したシュウの母・聡子の結婚当時のストーリーが展開されます。スターウォーズでいうところのエピソード1的なお話になりますね。ぜひ、楽しんでください！
――聡子の義母「のばら」が強烈なキャラクターで惹き込まれます！のばらのキャラクターは、どのように作り上げられたのでしょうか？こだわったところなどがあれば、教えてください！
現在のサトコとはまた違った嫌らしさを出したいなと思ったんですが、かつて一世を風靡した某ドラマの“マザコン息子の母”のような感じになってしまいました…。
崩壊していく家庭だけでなく、それぞれの思いや人との絆、再出発なども描かれている『どちらかの家庭が崩壊する漫画』。夫婦や家族のよさも感じられるので、ぜひ読んでみて！
取材協力・画像提供：横山了一(@yokoyama_bancho)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。