『ダイヤのA actII』第2話あらすじ＆場面カット解禁 雷市のバットが試合のカギ
テレビアニメ『ダイヤのA actII』の続編『ダイヤのA actII Second Season』の第2話あらすじ＆先行場面カットが公開された。アニメは2026年4月にテレビ東京系などで放送され、続編の放送は2020年3月放送の第1期最終回以来、6年ぶりで、テレビ東京系で毎週日曜17時30分より放送される。
【画像】そのキャラ出るの！？公開された『ダイヤのA actII』場面カット
第2話「チームの為に」は、突き抜けるような青い空の下、市大三高VS薬師高校の戦いの火蓋が切られた。薬師の先発は1年生・友部、真田は3番レフト。三高の先発はエース天久。薬師の主砲・轟 雷市は、天才・天久を攻略することができるのか。雷市のバットが試合のカギを握る！
『ダイヤのA』は、2006年から『週刊少年マガジン』（講談社）で連載がスタートした人気野球漫画で、野球名門校に入学した沢村栄純が、仲間たちと切磋琢磨しながら甲子園を目指す物語。15年より第2部となる『ダイヤのA actII』の連載がスタートし、2年生となり、甲子園デビューを果たした沢村栄純と、青道高校野球部の新たな挑戦が描かれ、2022年10月に完結。シリーズを通して、16年の歴史に幕を下ろしていた。
アニメシリーズは2013年より放送がスタートし、『ダイヤのA actII』第1期が2019年〜2020年に放送。舞台化もされた人気作品で、プロ野球界でもファンが多く、大谷翔平選手、千賀滉大選手など、学生時代に漫画を愛読してプロ野球選手になるなど球界にも大きな影響を与えている。
【画像】そのキャラ出るの！？公開された『ダイヤのA actII』場面カット
第2話「チームの為に」は、突き抜けるような青い空の下、市大三高VS薬師高校の戦いの火蓋が切られた。薬師の先発は1年生・友部、真田は3番レフト。三高の先発はエース天久。薬師の主砲・轟 雷市は、天才・天久を攻略することができるのか。雷市のバットが試合のカギを握る！
アニメシリーズは2013年より放送がスタートし、『ダイヤのA actII』第1期が2019年〜2020年に放送。舞台化もされた人気作品で、プロ野球界でもファンが多く、大谷翔平選手、千賀滉大選手など、学生時代に漫画を愛読してプロ野球選手になるなど球界にも大きな影響を与えている。
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