熊本県が募集する新たな県営野球場の候補地については、これまでに複数の自治体が誘致に意欲を示していますが、今日（4月10日）に説明会が開かれ、11の市町村が出席しました。

【写真を見る】"新"熊本県営野球場はどこへ？ 説明会に11市町村が参加 2万人収容、駐車場1000台…条件ふまえ検討 9月以降に候補地決定

菊陽町の担当者「思ったより多いなと・・・」

説明会に参加したのは、熊本県内11市町村で、会場を訪れたのは9市町（熊本市、八代市、人吉市、玉名市、宇土市、宇城市、

合志市、菊陽町、甲佐町）、オンライン参加が2町村（益城町、西原村）でした。

熊本県は新たな野球場について「屋内練習場や1000台程度の駐車場を整備」や「2万人以上を収容できる規模」を想定しています。

今日の説明会で県は、こうした内容の他、自治体の負担で土地を確保することなど、候補地の募集にあたっての条件などについて改めて説明しました。

県の担当者「一点目、駅近・街中であること、住宅や商業施設など、人が集まる建築物が複数存在する場所から、最長でも2キロ程度が望ましい」

出席者からは「市電の電停も駅に含むのか」や、今後のスケジュールなどについて質問があり、県の担当者は「電停も駅に含む」と答え、「候補地の決定後は2029年度の着工を目指す」としました。

募集は7月までで、県は9月以降に候補地を決める方針です。

今日の説明会に参加した中で、これまでに誘致への意欲を示しているのは「玉名市」と「菊陽町」です。

「熊本市」は、新たな野球場に適した土地があるかの調査段階で、その他の市町村は「検討前の段階」としています。

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