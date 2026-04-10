&TEAM・“MAJULAS”が眼福ビジュアル披露 互いへのメッセージも
9人組グローバルグループ・&TEAMのEJ、NICHOLAS、MAKIが、11日発売の雑誌『ar』5月号特別版カバーを飾る。
【別カット】素敵！鮮やかな衣装に身を包むEJ＆NICHOLAS＆MAKI
それぞれ多様なルーツを持つ“MAJULAS（マジュラス）”の底なしな魅力と関係性をクローズアップ。見ているだけで照れる互いへのメッセージや尊い組カットも掲載する。
さらに、特別版限定付録として、MAJULASの3人の眼福ビジュが拝める「ご利益ステッカー」も付く。通常版では5ページ、特別版では8ページで掲載する。
今号の通常版表紙は、森七菜が飾る。
【別カット】素敵！鮮やかな衣装に身を包むEJ＆NICHOLAS＆MAKI
それぞれ多様なルーツを持つ“MAJULAS（マジュラス）”の底なしな魅力と関係性をクローズアップ。見ているだけで照れる互いへのメッセージや尊い組カットも掲載する。
さらに、特別版限定付録として、MAJULASの3人の眼福ビジュが拝める「ご利益ステッカー」も付く。通常版では5ページ、特別版では8ページで掲載する。
今号の通常版表紙は、森七菜が飾る。