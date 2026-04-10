初代タイガーマスクが主宰するストロングスタイルプロレスは10日、都内で「THE FIRST TIGER MASK 45th Anniversary 初代タイガーマスク 45周年記念特別イベント」（28日、後楽園ホール）の記者会見を行った。

会見した平井丈雅代表は「通常はプロレスの試合が7試合行われるところを45周年特別イベントとして行われる」と説明。佐山サトル、先輩の藤波辰爾、藤原嘉明、後輩の前田日明の「スペシャルゲストとのトークショー」、「ゲストが語る初代タイガーマスク」、新日本プロレス時代の名勝負を大画面で放映など、初代タイガーとの足跡を会場のファンと共有する。また、プロレスも2試合限定の予定。

SSPW認定タッグ選手権で間下隼人と組んで挑戦する阿部史典は「参戦して5、6年が経ちます。キャリアの半分以上過ごさしてもらい、ベルトがつく試合までたどり着いたことをうれしく思います。このような場所でスーパー・タイガーを倒す姿、間下さんの歴史に残るような試合にしたい」とやる気だ。間下も「思ったより早く決まった。あおりは苦手ので、先月の後楽園大会が全て。阿部さんと結果を残していく。桜木裕志はいないが背中を見せてくれた。今は手が届くとかじゃなくて、横に立っているんだぞと、スーパー・タイガーを覚醒させ、目を覚まさせて、さらにその上に阿部選手といきたい」とやる気満々。

王者組のスーパー・タイガーは「記念すべき大会でタイトル戦で戦いを見せられる。前回の大会で間下からいろいろ言われました。目が覚めた部分、このやろうという思いは誰よりもあるのでしっかり戦いの中で見せたいと思う」とベルト死守に燃えていた。

初代タイガーはスペシャルなゲスト3人への思いについて「師匠アントニオ猪木の弟子として4人がそろって心強い。恩人の新間さんの1周忌に4人でもっともっと盛り上げないといけない」と楽しそうだ。改めて初代タイガーの存在には佐山は「初代タイガーマスクは新日本プロレスの結晶だと思う。猪木さんや先輩の方々、新間さんに育てられたストロングスタイルの道場で培ったタイガーマスクでファンに愛されて45年間、いつまでもファンでいられる。プロレスで答えたい。これからは以下の選手の人たちが大きく羽ばたけるよう、もっともっと前の時代のような全盛期にしたいと思う」と話した。

また、平井代表は村上和成については「今大会は45周年と50周年で純粋にそのお祝いするための大会に専念したい。村上選手には連絡は取っていないが、納得いくようにしたい」と参戦が微妙な状況だ。残りの1試合は「特別なイベントの中で、お祝いのイベントにふさわしいものにしたい」と話した。

タッグ選手権への期待することに佐山は「うちのリングへ来てくれる人は意気込みは分かっている。どういうスタイルの試合をして、どういう強さを発揮する。お客さんに見せるか、全て分かっている。選手が期待にそっているか、そして、僕が全盛期だった頃となんら変わらない。いかに価値観を上げていくか。これからの試合です。そういう試合をやってくれたら、未来はやってくる。自信を持っていいます。変わらない。頑張ってもらいたい」と強い思いを口にした。

ベルトを懸けて戦う間下は「武器はなにもないし、教わったのは根性だと思う」と意気込む。スーパー・タイガーは「ケンカとして注入したい。熱い覚悟を持って戦いたいと思う」と話した。