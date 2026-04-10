米人気ドラマ「ユーフォリア／EUPHORIA」シーズン3のロサンゼルスプレミアに「スケスケ衣装」で出席して注目を集めた米女優ナターシャ・リオン（47）が7日、その夜に搭乗した飛行機で乗務員の指示に従わなかったとして降ろされていたことが分かった。

映画「アメリカン・パイ」（99年）や「ファンタスティック4：ファースト・ステップ」（25年）などで知られるリオンは、この出来事の直前にレッドカーペットで胸が完全に透けて見えるボディースーツにコルセットと網タイツを合わせるファッションで登場して話題を呼んでいた。

米ニューヨーク・ポスト紙などによると、終了後にニューヨーク行きの飛行機に搭乗するためその衣装の上に黒いコートを羽織って空港に直行したリオンは、離陸直前にシートベルトを締めるよう何度も指示されたにも関わらず無視したため、地上走行していた機体がゲートに引き返す事態になったという。

目撃者によると、リオンはぼんやりした様子で、ノートパソコンも片付けようとしなかったという。サングラス越しに居眠りしているように見えたとも伝えられているが、最終的に係員に付き添われて荷物とともに機内から降ろされたという。フライトは1時間遅れでの出発となり、機長は「基本的な指示に従わない乗客がいた」と乗客に説明したという。

この日のプレミアには、主演のゼンデイヤをはじめシドニー・スウィーニーら主要キャストが勢ぞろいしていた。

リオンは翌日にニューヨークで行われたプレミアには、予定通り姿を見せたと報じられている。（千歳香奈子）