Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月10日は、電動でネジ送り→最後は手締めで微調整できるハイブリッド構造が特長の、パナソニック（Panasonic）の「USB充電ミニドライバー miniQu（EZ7412S-B）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

パナソニック(Panasonic) USB充電ミニドライバー 3.7V ミニック miniQu 内蔵電池 850mAh 本体・USB充電ケーブル・ビット5本セット EZ7412S-B ブラック 6,132円 （29%％オフ） Amazonで見る PR PR

手のひらサイズで本格トルク！ パナソニックの電動ミニドライバーが29%オフの特価中！

コンパクトサイズで取り回しスムーズ、電動＋手動のハイブリッド構造で細かなネジ作業を効率化してくれるパナソニック（Panasonic）の「USB充電ミニドライバー miniQu（EZ7412S-B）」が、現在、Amazonで29%オフ！

電動でネジ送り→最後は手締めで微調整できるハイブリッド構造が特長。電動時の締付トルクは1N・m、手締めでは最大8.0N・mまで対応し、樹脂部材などを傷めにくい造りに。回転数は230回転/分と、小ネジM3（電動）・M6（手動）まで対応します。

フル充電でM3×5mmなら約620本、M6×10mmなら約540本の作業が可能と、ビジネス利用でも十分なバッテリー性能を確保。ワンタッチビットロック方式（対辺6.35mm）で、付属のビット5本（＋4本／−1本）を即交換できるのもポイントです。

USB充電とLED搭載で、どこでも持ち歩き可能！

電源は3.7V・850mAhのリチウムイオン電池を内蔵し、microUSB（DC5V）充電に対応。充電時間は最短約25分（5V2.0A）とスピーディで、充電が足りない時にも安心。

LEDライト搭載により暗所でも作業性を確保しており、エラストマーグリップで滑りにくく、ブレーキ機能によりピタッと停止します。

過充電・過放電・過電流の3つの保護機能を備え、長期間利用でも安心。コンパクト設計なので、DIYや、家具の組み立てなど、使い道はたくさんありますよ。

パナソニック(Panasonic) USB充電ミニドライバー 3.7V ミニック miniQu 内蔵電池 850mAh 本体・USB充電ケーブル・ビット5本セット EZ7412S-B ブラック 6,132円 （29%％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞パナソニックのアイテム一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年4月10日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料だよ

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp