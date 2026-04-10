深刻な渇水で、今年の田植えにも影響が出ている中、愛知県春日井市のスーパー「エフ マルシェ」では、“令和のコメ騒動”と大騒ぎになった時期より、きょうのコメの値段は4000円前後と下がっていました。

【写真を見る】3000円台のコメも多くなり… 愛知のスーパー「さらに300～400円下がって適正価格」イラン情勢でコメ袋が｢発注停止｣に

（エフ マルシェ 福丸明男代表）

「コメ価格は問屋さんからの情報でも、仕入れ値も少しずつ下がってきている」



店頭では、3000円台後半のコメが目立ちます。

コメの適正価格は？

（福丸店長）

Q.消費者・農家・スーパー 三方よしとなる価格は？

「今の値段から新米が取れる直前に300円～400円下がって、その下がった値段が適正価格かなと思います。（価格が）下がり過ぎると農家さんも大変ですので、今と同等もしくは少し下くらいで新米を売り出したい」

売り場でパックご飯を手にした男性に伺うと…



（客）

「高くなってから一時期買わなくなった。前に比べれば、そこそこ落ち着いたけど、もうちょっと（安く）」

コメはあるけど袋がない？

「雨不足」に加えて、「イラン情勢」も頭が痛い問題です。



（福丸店長）

「イラン情勢の原油高が関連してくる恐れがございまして…。コメの中身ではなくて外の袋。袋がプラスチック製品。現状在庫がある袋は大丈夫だけど、新しくメーカーに発注する袋が、発注停止になっている」



コメはあるのに袋がない。不透明なイラン情勢が、追い打ちをかける現状です。