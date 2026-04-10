ジェイアール名古屋タカシマヤに、日本酒を立ち飲みできるコーナーがオープンしました。

【写真を見る】デパ地下で日本酒の“立ち飲み”をこだわりの酒器で ｢出張や旅行帰りにふらっと立ち寄って｣ ジェイアール名古屋タカシマヤ

きょう、ジェイアール名古屋タカシマヤの地下二階にオープンしたのは、「角打ち 銘酒小路」。

（太田有咲記者）

「この売り場では、飾られている酒器の中から好きなものを選び、同じ番号が書かれた木札を手に取り、カウンターで注文します」





｢出張や旅行帰りにふらっと立ち寄って｣

ここでは、日本工芸会の作家自慢の22種類の酒器が用意されていて、中には約4万円するものも。

この酒器で、全国の銘酒約20種類を660円から楽しむことができます。さらにこだわりの「つまみ」も用意。



（酒売場改装担当者 伊藤隆志さん）

「名古屋駅にあるので、出張や旅行の帰りにふらっと立ち寄ってほしい」

オープン2時間前から心待ちにしていた男性は…



（客）

「おいしい、スッキリしている。（孝の司は）愛知の酒で見つければ飲む」

気に入った酒器や日本酒は購入可能

この売り場で提供される酒器を作った作家に話を聞いてみると…



（日本工芸会 東海支部 鈴木徹幹部長）

「いろんな素材の酒器があるが、それぞれによって飲んだ時の味わいが全然違う」

特別に、同じ酒で3杯用意していただきました。



（太田記者）

「縁の薄い酒器は、口に運んだ時により香りが強く感じました」



立ち飲みは正午～午後8時までで、気に入った酒器や日本酒を購入することもできます。