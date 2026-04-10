医療の現場では、人工透析の治療で使用するもののほとんどが、石油由来のナフサを原料としているといいます。



こちらは、福岡市南区の九州中央病院です。

■九州中央病院 腎臓内科・満生浩司 部長

「週3回、毎回使う、血液を循環する回路ですね。それと、血液を浄化するフィルター。生理食塩水の点滴の袋。これは全部ポリエチレンが原料なので、一番に関わってきます。」



こちらの病院では、35人の患者に対し、週3回治療を行っています。

中東情勢により、人工透析に必要な物資などの医療物資の供給に不安の声が高まる中、政府は在庫状況などを把握する新システムを導入しました。



九州中央病院をはじめ、福岡県内の医療の現場では、中東以外からの供給もあるため、足りなくなる状況ではないといいます。



ただ、災害などに備えて、常に一定の量は確保しておく必要があります。



■満生部長

「今のところ、医療・業者も心配していないのが実情だと思います。医療のあらゆるもの、手袋も含めて広く深く関わっているので、医療と石油との関係は極めて強い。生命を扱う医療者の責務としては、いろいろなイレギュラーに備えて、常日頃からネットワークや備えを行っておく。」



私たちの暮らしに直結するホルムズ海峡の行方。開放か。封鎖か。



アメリカとイランは日本時間の11日、協議が予定されています。