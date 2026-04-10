『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章』全世界興収1179億円突破 国内は402億円超
4月9日に終映した（一部公開劇場あり）『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の興行成績が発表され、国内・全世界それぞれの興行収入と観客動員が明らかになった。
【写真】最後は泣ける！ 『鬼滅の刃』無限城編ポスター6種
本作は、吾峠呼世晴が描く漫画『鬼滅の刃』を原作としたアニメ最新シリーズ。物語のクライマックスを三部作で劇場公開する“無限城編”の第一章となっており、鬼舞辻無惨（※）が率いる上弦の鬼たちとの激戦を描く。日本では2025年7月18日に封切られ、8月より海外157の国と地域でも順次公開。一部劇場を除き2026年4月9日に終映した。
アニプレックスが発表した2026年4月9日までの全世界興行成績は、累計観客動員9852万0310人、総興行収入1179億1753万9329円（各月実績を月間平均仲値で円換算）。国内では公開から2026年4月9日までの266日間で観客動員2745万5968人、興行収入402億1万9000円を記録している。
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章』公開・興行成績
■日本
観客動員：2745万5968人
興行収入：402億1万9000円
■海外（日本を除く）
観客動員：7106万4342人
興行収入：777億1752万0329円（5億1966万4424ドル）
※各月実績（USD）を月間平均仲値で円換算
■海外（日本を含む）
観客動員：9852万0310人
興行収入：1179億1753万9329円
※各月実績（USD）を月間平均仲値で円換算
※辻の正式表記は「1点しんにょう」
【写真】最後は泣ける！ 『鬼滅の刃』無限城編ポスター6種
本作は、吾峠呼世晴が描く漫画『鬼滅の刃』を原作としたアニメ最新シリーズ。物語のクライマックスを三部作で劇場公開する“無限城編”の第一章となっており、鬼舞辻無惨（※）が率いる上弦の鬼たちとの激戦を描く。日本では2025年7月18日に封切られ、8月より海外157の国と地域でも順次公開。一部劇場を除き2026年4月9日に終映した。
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章』公開・興行成績
■日本
観客動員：2745万5968人
興行収入：402億1万9000円
■海外（日本を除く）
観客動員：7106万4342人
興行収入：777億1752万0329円（5億1966万4424ドル）
※各月実績（USD）を月間平均仲値で円換算
■海外（日本を含む）
観客動員：9852万0310人
興行収入：1179億1753万9329円
※各月実績（USD）を月間平均仲値で円換算
※辻の正式表記は「1点しんにょう」