◇プロ野球セ・リーグ 巨人-ヤクルト（10日、東京ドーム）

ヤクルトが積極走塁を見せますがダブルプレーでチェンジとなりました。

両チーム無得点の2回、ヤクルトは連続ヒットで1アウト1塁2塁を作ります。

ここで7番・赤羽由紘選手がセンターへフライをあげると深いところで中山礼都選手がキャッチ。ここでヤクルトは走者がそれぞれ次の塁を狙いタッチアップをしますが、1塁ランナーの増田珠選手が2塁でタッチアウト。ダブルプレーでチェンジとなりました。

このプレーにこの日の解説を務めている緒方耕一さんは「もちろんファーストにいるよりは2アウトですからセカンドに行けば一打で帰れるんですけど、ここは逆に増田選手がセカンドに行っちゃうと次の（8番打者の）伊藤琉偉選手が歩かされてしまう。そして（9番の）ピッチャー勝負になるので本当はファーストをあけない方がいいんですけど、無理して走るケースでは無かったと思います」と話しました。