２児の母でタレントの柳原可奈子が９日、ＳＮＳを更新。長女（６）が特別支援学校の小学部に入学したことを報告した。長女については２０２３年４月、「生まれつきの脳性まひ」と公表。理解を深めたいなどの思いで、ＳＮＳを通じて日常の発信を続けている。

柳原は１９年２月、フジテレビ社員と結婚し、長女、次女（３）を授かった。長女は０歳からリハビリに通い、「はじめのころは泣いて泣いておしゃぶりしながら」懸命に取り組んでいたことも明かしてきた。

そして迎えた入学式。柳原は着物姿で長女の横で明るい笑顔を見せた写真を添え、「長女が特別支援学校の小学部に入学しました 葉桜が混ざりはじめた桜並木の下、素晴らしい春の一日を迎えることができました」と報告。「少し緊張しながらも、真新しいバギーに乗って教室に入っていく長女は、とってもとってもお姉さんに見えました」とつづった。

「家に帰って部屋着に着替えて長女を抱っこしていたら、涙がぼろぼろ出てきて、『あー！ホッとしたー！！！』 そんな思いで胸がいっぱいになりました 無事に終わって本当によかった！！！！」と胸いっぱいの思いも明かし、「産まれてから今まで、そしてこれからの学校生活も… 長女を見守ってくださる方々に感謝の思いでいっぱいです」と感謝した。