2026W杯出場が近づき、各国の選手たちの考えにも変化があったのだろうか。3月の代表戦で目立ったのが、代表チームの国籍変更だ。



例えば日本代表がグループステージで対戦するチュニジア代表では、ウニオン・ベルリンでプレイするMFラニ・ケディラが3月の代表戦でデビュー。兄のサミ・ケディラはドイツ代表の主力として2014W杯制覇に貢献したが、ラニの方はU-19ドイツ代表までのプレイに留まっていた。32歳を迎え、W杯に出場するのは今回が最後かもしれない。それを目標にするならば、チュニジアへの変更はまたとないチャンスだ。





コートジボワール代表では、フランクフルトからOGCニースにレンタル移籍しているFWエリー・ワヒだ。世代別代表ではフランスを選択していたが、3月にコートジボワール代表としてデビュー。コートジボワールは前線のピースに困っているわけでもなく、ワヒもフランクフルトではまるで結果を残せなかった。コートジボワール代表のスタメンに入れるかは分からないが、フランスの前線はもっと豪華だ。ワヒがW杯出場を狙うならば、権利のあるコートジボワール代表への変更は妥当な判断か。同じフランス世代別代表からは、ベルギーの名門クラブ・ブルージュで活躍するウイングの20歳FWママドゥ・ディアコンが3月にセネガル代表を選択。ガンビア代表戦でデビューを果たしていて、W杯メンバーにも入るかもしれない。現アフリカ最強国の1つとされるモロッコ代表は、フラムでプレイする29歳DFイッサ・ディオプが3月にデビュー。ディオプも世代別はフランスを選んでいて、2019年のインタビューではあくまでフランス代表にこだわっていきたいの思いを語っていた。しかし29歳を迎え、考えが変わったようだ。3月のエクアドル、パラグアイとの親善試合ではモロッコ代表のセンターバックとしてフル出場を果たしている。『ESPN』はタレント集団とされるモロッコの中でも、センターバックが数少ない手薄なエリアだと伝えていて、ディオプの合流はW杯本番へ大きな戦力強化となりそうだ。最後に初出場を決めたカーボベルデ代表だ。W杯へ戦力強化に動くカーボベルデは、オランダ生まれのDFでブルガリアのモンタナでプレイするジョルジーニョ・ソアレス、同じくオランダ生まれのスパルタ・ロッテルダムMFアヨニ・サントス、フランス生まれでフランス2部のロデスでプレイするMFジョーダン・メンデス、世代別代表ではルクセンブルクでプレイしていたパリ・サンジェルマンのアカデミー所属の18歳FWファビオ・ドミンゲス、アンゴラ生まれのアル・アハリFWイェルツィン・カモンイスらを3月の親善試合で一斉にデビューさせている。選手たちにとってもW杯に出場するチャンスとなるが、アフリカ勢のメンバー構成はどう変わるのか。特にカーボベルデは予選から大きく姿を変えることになるかもしれない。