東北地方を中心に目撃が相次いでいる「クマ」。冬眠明けで出没が増えるこの時期の注意点は？



8日、福島県郡山市で撮影された映像には、成獣と思われる一匹のクマ。田んぼの中を駆け回ったり、民家の方に向かっていく様子も確認されています。東北地方ではクマの目撃情報が相次いでおり、注意が呼びかけられています。

広島でも3月に庄原市で目撃情報があり、県内で山道の整備などを行う田川さんは、これからの時期に注意が必要とします。





■広島湾岸トレイル協議会 田川 宏規 会長「冬眠明けで一般的にはエサを食べようとする時期。年間を通して、この時期だから安心ということはない」県内では2025年も春先から夏場にかけてツキノワグマが目撃されており、ハイキングや山菜採りで山に入る際には特に注意が必要です。■広島湾岸トレイル協議会 田川 宏規 会長「春の山菜は彼らにとって重要な食事。夢中になって知らず知らずのうちに奥に入って、クマと遭遇する可能性は高いので登山道を外れないことが大事」また、夏にかけてはクマの繁殖期です。オスの行動範囲が広がるため、クマよけスプレーをすぐに使える状態で手に持ち、音の鳴るものを持参するなど対策が必要です。山に入る前に、おもちゃなどを使って音を出し、自らの存在を知らせることも効果的だといいます。■広島湾岸トレイル協議会 田川 宏規 会長「守るべきはシーズンがいつであれ、早朝・薄暮（夕暮れ）は避ける。藪に入る前は音出しをする、餌場には近寄らない、そういう時代になっていると思う」【2026年4月10日 放送】