大相撲の春巡業が１０日、千葉・成田市の重兵衛スポーツフィールド中台体育館で行われた。

３６歳の関脇・高安（田子ノ浦）は、関取衆の申し合い稽古で幕内・王鵬（大嶽）を長い相撲の末に寄り切るなど、計６番と精力的に相撲を取った。「腰の調子がいい。不安な気持ちもありましたけど、腰が全く痛くならない」と明かし、「本場所と同様、巡業も大事なので。本場所と巡業で相撲界は成り立っていますから。何とか完走したいですね」と意気込んだ。

近年は持病の腰痛の影響で、巡業は休場や途中離脱することが多かった。それだけに「出続けられるというのは、体の調子がいいということ。自信がつく」。皆勤を果たせば、本場所にも弾みがつくと考えている。巡業では、３〜４時間のバス移動も珍しくないが、車内では周囲の配慮で最後列に座り、リクライニングで座席を調整したり、座る姿勢を変えるなどして腰の負担軽減に努めているという。

先場所は７日目まで１敗を守っていたが、そこから７連敗と急失速した。それでも千秋楽で勝ち、７勝８敗で夏場所（５月１０日初日・両国国技館）の三役残留を確実にした。「三役は特別な地位ですから。２桁（白星）を目標に、貪欲にやっていきたい」。夏場所でも大関復帰の起点となる１０勝以上を目指していく。（林 直史）